Україна
Рост цен на свет — глава НКРЭКУ объяснил причину

Рост цен на свет — глава НКРЭКУ объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:47
Почему растут цены на электроэнергию для бизнеса
Юрий Власенко. Фото: Минэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не устанавливает цены на электроэнергию для небытовых потребителей. Они формируются рыночно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление главы НКРЭКУ Юрия Власенко во время пленарного заседания парламента в среду, 11 февраля.

Менее чем за месяц энергосистема испытала 30 ракетно-дронных ударов

"Для таких (небытовых — ред.) потребителей цена устанавливается рыночным путем. Регулятор в частности устанавливает тарифы на передачу и распределение электрической энергии", — рассказал Власенко.

Соответствующие тарифы на 2026 год, по его словам, были утверждены в декабре 2025 года. И они пока не менялись. А рост цен в платежках является следствием рыночной конъюнктуры, а не административных решений регулятора.

Кроме того, глава НКРЭКУ отметил, что в течение третьей декады января и первой декады февраля энергосистема подверглась более 30 ракетно-дроновым ударам, которые привели к повреждениям и ограничениям в работе генерации. В пиковые моменты потери мощности достигали до 40% от фактического потребления, что привело к дефициту и, как следствие, росту цен.

Между тем нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко призвал к перезагрузке НКРЭКУ и проведению полиграфа каждые два месяца.

"Мы знаем, что этот орган (НКРЭКУ — ред.) независимый, но надо вводить раз в два месяца полиграф для таких руководителей", — отметил он.

Напомним, недавно народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев объяснил, почему в Украине может увеличиться тариф на электроэнергию.

Также мы писали, что треть сервисных бизнесов может исчезнуть в Украине.

