Главная Новости дня Нардеп объяснил, зачем правительство повысит тарифы для населения

Нардеп объяснил, зачем правительство повысит тарифы для населения

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 23:37
Увеличение тарифов для населения - нардеп Соболев объяснил причину
Квитанции. Фото: Новини.LIVE

В правительстве рассматривают повышение тарифов для населения как способ перекрыть масштабные долги в энергетическом секторе Украины. В то же время настоящие причины кризиса кроются не в потреблении граждан, а в коррупции и системной неэффективности.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Правительство планирует увеличить тарифы для населения

Соболев заявил, что энергетические долги уже приобрели катастрофические масштабы из-за лет неплатежей и коррупционных схем. По словам нардепа, власть вместо устранения первопричин пытается переложить финансовое бремя на население.

"Политическое решение будет принимать правительство. И сейчас все больше и больше звучат заявления и от чиновников, и от Нацбанка о том, что они готовы решать проблему безумных неплатежей, которые достигают десятков миллиардов гривен. Долги на сегодня уже являются катастрофическими. Вот они решили через население этот вопрос попробовать урегулировать. А через население — это значит поднять тариф", — сказал Соболев.

Отдельно депутат обратил внимание на трехкратный рост разрыва между ценами на электроэнергию для промышленности и для населения. Именно эту разницу, считает он, власть теперь пытается компенсировать за счет граждан.

"Если дальше продолжится поднятие тарифов для промышленности, это сделает разрыв (с тарифами для населения — ред.) таким, что сделает невозможным урегулирование ситуации", — добавил Соболев.

Кроме того, чиновник напомнил о резонансном скандале "Миндич-гейт", когда, по его словам, сотни миллионов долларов "гуляли по карманам чиновников", тогда как иностранные наблюдательные советы фактически игнорировали проблему. Еще одним фактором разбалансировки он назвал "зеленую" энергетику с тарифом около 20 гривен, который, по его убеждению, украинская экономика не способна выдержать.

Напомним, Еврокомиссия разрабатывает план энергетической поддержки Украины на следующий год.

А также стало известно, какой будет цена за электроэнергию в марте 2026 года.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
