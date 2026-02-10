Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Нардеп пояснив, навіщо уряд хоче підвищити тарифи для населення

Дата публікації: 10 лютого 2026 23:37
Збільшення тарифів для населення — нардеп Соболєв пояснив причину
Квитанції. Фото: Новини.LIVE

В уряді розглядають підвищення тарифів для населення як спосіб перекрити масштабні борги в енергетичному секторі України. Водночас справжні причини кризи криються не в споживанні громадян, а в корупції та системній неефективності.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі Вечір.LIVE.

Уряд планує збільшити тарифи для населення

Соболєв заявив, що енергетичні борги вже набули катастрофічних масштабів через роки неплатежів і корупційних схем. За словами нардепа, влада замість усунення першопричин намагається перекласти фінансовий тягар на населення.

"Політичне рішення буде ухвалювати уряд. І зараз все більше і більше лунають заяви і від урядовців, і від Нацбанку про те, що вони готові вирішувати проблему шалених неплатежів, які сягають десятків мільярдів гривень. Борги на сьогодні вже є катастрофічними. От вони вирішили через населення це питання попробувати врегулювати. А через населення — це значить підняти тариф", — сказав Соболєв.

Окремо депутат звернув увагу на трикратне зростання розриву між цінами на електроенергію для промисловості та для населення. Саме цю різницю, вважає він, влада тепер намагається компенсувати за рахунок громадян.

"Якщо далі продовжиться підняття тарифів для промисловості, це зробить розрив (з тарифами для населення — ред.) таким, що зробить неможливим врегулювання ситуації", — додав Соболєв.

Крім того, посадовець нагадав про резонансний скандал "Міндіч-гейт", коли, за його словами, сотні мільйонів доларів "гуляли по кишенях чиновників", тоді як іноземні наглядові ради фактично ігнорували проблему. Ще одним фактором розбалансування він назвав "зелену" енергетику з тарифом близько 20 гривень, який, на його переконання, українська економіка не здатна витримати.

Нагадаємо, Єврокомісія розробляє план енергетичної підтримки України на наступний рік.

А також стало відомо, якою буде ціна за електроенергію в березні 2026 року.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
