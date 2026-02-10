ЄС розробляє енергетичний план для України — що відомо

Марта Кос. Фото: Reuters

Європейський союз готує спеціальний енергетичний план дій для України та закликає держави-члени терміново посилити українську протиповітряну оборону. План передбачає одночасний захист енергетичної інфраструктури та структурні реформи.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, повідомляє Новини.LIVE.

Що передбачає енергетичний план Європи для України

Кос наголосила, що ефективний захист енергосистеми України неможливий без посилення ППО.

"Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікань, зокрема, використовуючи національні запаси. Комісар Кубілюс працює з європейською оборонною промисловістю, щоб усунути виробничі "вузькі місця" та прискорити поставки", — сказала єврокомісарка.

За словами Кос, план дій передбачає інтеграцію України до європейського енергетичного ринку та підтримку у процесі приєднання до нього. У 2026 році підтримка України продовжиться, початкове фінансування складе 153 млн євро, з яких 145 млн євро призначені безпосередньо Україні.

З 2022 року ЄС вже надав понад 3 млрд євро допомоги українській енергетиці, зокрема майже 1 млрд євро на екстрені закупівлі газу.

Через Механізм цивільного захисту Україні передали понад 11 тисяч генераторів, понад 7 тисяч трансформаторів, шість автотрансформаторів та сотні одиниць іншого обладнання. Крім того, потужності експорту електроенергії до України зросли до 2,45 ГВт, що допомогло стабілізувати систему після масованих атак.

Нагадаємо, Молдова надасть Україні енергетичну підтримку на 700 тис. євро.

А також міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про енергетичну ситуацію в регіонах на тлі морозів.