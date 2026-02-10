ЕС разрабатывает энергетический план для Украины — что известно

Марта Кос. Фото: Reuters

Европейский союз готовит специальный энергетический план действий для Украины и призывает государства-члены срочно усилить украинскую противовоздушную оборону. План предусматривает одновременную защиту энергетической инфраструктуры и структурные реформы.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает Новини.LIVE.

Что предусматривает энергетический план Европы для Украины

Кос подчеркнула, что эффективная защита энергосистемы Украины невозможна без усиления ПВО.

"Мы призываем государства-члены действовать без промедлений, в частности, используя национальные запасы. Комиссар Кубилюс работает с европейской оборонной промышленностью, чтобы устранить производственные "узкие места" и ускорить поставки", — сказала еврокомиссар.

По словам Кос, план действий предусматривает интеграцию Украины в европейский энергетический рынок и поддержку в процессе присоединения к нему. В 2026 году поддержка Украины продолжится, начальное финансирование составит 153 млн евро, из которых 145 млн евро предназначены непосредственно Украине.

С 2022 года ЕС уже предоставил более 3 млрд евро помощи украинской энергетике, в том числе почти 1 млрд евро на экстренные закупки газа.

Через Механизм гражданской защиты Украине передали более 11 тысяч генераторов, более 7 тысяч трансформаторов, шесть автотрансформаторов и сотни единиц другого оборудования. Кроме того, мощности экспорта электроэнергии в Украину выросли до 2,45 ГВт, что помогло стабилизировать систему после массированных атак.

Напомним, Молдова предоставит Украине энергетическую поддержку на 700 тыс. евро.

А также министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил об энергетической ситуации в регионахна фоне морозов.