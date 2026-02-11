Чому зростають ціни на електроенергію для бізнесу

Юрій Власенко. Фото: Міненерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не встановлює ціни на електроенергію для непобутових споживачів. Вони формуються ринково.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ глави НКРЕКП Юрія Власенка під час пленарного засідання парламенту у середу, 11 лютого.

"Для таких (непобутових — ред.) споживачів ціна встановлюється ринковим шляхом. Регулятор зокрема встановлює тарифи на передачу та розподіл електричної енергії", — розповів Власенко.

Відповідні тарифи на 2026 рік, за його словами, були затверджені у грудні 2025 році. І вони поки не змінювалися. А зростання цін у платіжках є наслідком ринкової кон’юнктури, а не адміністративних рішень регулятора.

Крім того, очільник НКРЕКП зазначив, що протягом третьої декади січня та першої декади лютого енергосистема зазнала понад 30 ракетно-дронових ударів, що призвели до пошкоджень і обмежень у роботі генерації. У пікові моменти втрати потужності сягали до 40% від фактичного споживання, що спричинило дефіцит і, як наслідок, зростання цін.

Тим часом нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко закликав до перезавантаження НКРЕКП та проведення поліграфу кожні два місяці.

"Ми знаємо, що цей орган (НКРЕКП — ред.) незалежний, але треба вводити раз на два місяці поліграф для таких керівників", — зазначив він.

