Головна Новини дня Зростання цін на світло — Рада викликала для звіту голову НКРЕКП

Зростання цін на світло — Рада викликала для звіту голову НКРЕКП

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 17:31
Верховна Рада викликала голову НКРЕКП Власенка
Юрій Власенко. Фото: пресслужба Міненергетики

У середу, 11 лютого, у Верховній Раді очікується виступ голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Юрія Власенка. Його викликали нардепи під час засідання 10 лютого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту.

Читайте також:

Навіщо Власенка викликають до Ради

Депутати хочуть отримати від Власенка обґрунтувану відповідь щодо збільшення тарифів на світло для підприємців.

"Усім відомо, що нещодавно було піднято ціну на електроенергію для бізнесу. І ми не зрозуміли чому це сталося. Яка була причина цього? Бізнес звертається до парламенту, до урядовців із проханням пояснити цю позицію", — заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Дирін.

Чи прийде Власенко до Ради поки невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, парламент ухвалив рішення, згідно з яким у громадах будуть створені так звані центри безпеки

Крім того, нардепи визначилися щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.

електроенергія бізнес ціни НКРЕКП парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
