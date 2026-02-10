Верховна Рада викликала голову НКРЕКП Власенка

Зростання цін на світло — Рада викликала для звіту голову НКРЕКП
У середу, 11 лютого, у Верховній Раді очікується виступ голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Юрія Власенка. Його викликали нардепи під час засідання 10 лютого.
Навіщо Власенка викликають до Ради
Депутати хочуть отримати від Власенка обґрунтувану відповідь щодо збільшення тарифів на світло для підприємців.
"Усім відомо, що нещодавно було піднято ціну на електроенергію для бізнесу. І ми не зрозуміли чому це сталося. Яка була причина цього? Бізнес звертається до парламенту, до урядовців із проханням пояснити цю позицію", — заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Дирін.
Чи прийде Власенко до Ради поки невідомо.
