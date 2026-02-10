Верховна Рада викликала голову НКРЕКП Власенка

Юрій Власенко. Фото: пресслужба Міненергетики

У середу, 11 лютого, у Верховній Раді очікується виступ голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Юрія Власенка. Його викликали нардепи під час засідання 10 лютого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту.

Навіщо Власенка викликають до Ради

Депутати хочуть отримати від Власенка обґрунтувану відповідь щодо збільшення тарифів на світло для підприємців.

"Усім відомо, що нещодавно було піднято ціну на електроенергію для бізнесу. І ми не зрозуміли чому це сталося. Яка була причина цього? Бізнес звертається до парламенту, до урядовців із проханням пояснити цю позицію", — заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Дирін.

Чи прийде Власенко до Ради поки невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, парламент ухвалив рішення, згідно з яким у громадах будуть створені так звані центри безпеки.

Крім того, нардепи визначилися щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.