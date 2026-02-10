Видео
Главная Новости дня Рост цен на свет — Рада вызвала для отчета главу НКРЭКУ

Рост цен на свет — Рада вызвала для отчета главу НКРЭКУ

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:31
Верховная Рада вызвала главу НКРЭКУ Власенко
Юрий Власенко. Фото: пресс-служба Минэнергетики

В среду, 11 февраля, в Верховной Раде ожидается выступление главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Юрия Власенко. Его вызвали нардепы во время заседания 10 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.

Читайте также:

Зачем Власенко вызывают в Раду

Депутаты хотят получить от Власенко обоснованный ответ относительно увеличения тарифов на свет для предпринимателей.

"Всем известно, что недавно была поднята цена на электроэнергию для бизнеса. И мы не поняли почему это произошло. Какая была причина этого? Бизнес обращается в парламент, к чиновникам с просьбой объяснить эту позицию", — заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Дырин.

Придет ли Власенко в Раду пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 10 февраля, парламент принял решение, согласно которому в общинах будут созданы так называемые центры безопасности.

Кроме того, нардепы определились относительно установления индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.

электроэнергия бизнес цены НКРЭКУ парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
