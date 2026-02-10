Верховная Рада вызвала главу НКРЭКУ Власенко

Рост цен на свет — Рада вызвала для отчета главу НКРЭКУ
В среду, 11 февраля, в Верховной Раде ожидается выступление главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Юрия Власенко. Его вызвали нардепы во время заседания 10 февраля.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.
Зачем Власенко вызывают в Раду
Депутаты хотят получить от Власенко обоснованный ответ относительно увеличения тарифов на свет для предпринимателей.
"Всем известно, что недавно была поднята цена на электроэнергию для бизнеса. И мы не поняли почему это произошло. Какая была причина этого? Бизнес обращается в парламент, к чиновникам с просьбой объяснить эту позицию", — заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Дырин.
Придет ли Власенко в Раду пока неизвестно.
Напомним, сегодня, 10 февраля, парламент принял решение, согласно которому в общинах будут созданы так называемые центры безопасности.
Кроме того, нардепы определились относительно установления индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.
