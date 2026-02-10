Верховная Рада вызвала главу НКРЭКУ Власенко

Юрий Власенко. Фото: пресс-служба Минэнергетики

В среду, 11 февраля, в Верховной Раде ожидается выступление главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Юрия Власенко. Его вызвали нардепы во время заседания 10 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.

Зачем Власенко вызывают в Раду

Депутаты хотят получить от Власенко обоснованный ответ относительно увеличения тарифов на свет для предпринимателей.

"Всем известно, что недавно была поднята цена на электроэнергию для бизнеса. И мы не поняли почему это произошло. Какая была причина этого? Бизнес обращается в парламент, к чиновникам с просьбой объяснить эту позицию", — заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Дырин.

Придет ли Власенко в Раду пока неизвестно.

