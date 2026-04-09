Рада викликала для доповіді голову НКРЕКП

Юрій Власенко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Нардепи викликали до Верховної Ради голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики Юрія Власенка. Причиною стало те, що нещодавно через прийняття низки нормативних актів, які були прийняті НКРЕКП,були значно зменшені чи зупинені генеруючі потужності в багатьох містах України. Цю пропозицію підтримав 161 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у четвер, 9 квітня.

Юрій Власенко виступить в Раді 28 квітня

Пропозицію озвучив нардеп від "Європейської солідарності" Артур Герасимов.

"У мене велике прохання поставити зараз, а всіх колег підтримати, наступну пропозицію. Як ви знаєте, нещодавно через прийняття низки нормативних актів, які були прийняті НКРЕКП, були значно зменшені чи зупинені генеруючі потужності в багатьох містах України. Саме через це я прошу вас поставити на голосування виклик сюди до Верховної Ради, чи запрошення, як кому подобається, керівника НКРЕКП", — сказав він.

Доповідь запланована на 12:30 28 квітня.

