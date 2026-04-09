Головна Новини дня Рада викликала для доповіді голову НКРЕКП

Рада викликала для доповіді голову НКРЕКП

Дата публікації: 9 квітня 2026 12:27
Юрій Власенко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Нардепи викликали до Верховної Ради голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики Юрія Власенка. Причиною стало те, що нещодавно через прийняття низки нормативних актів, які були прийняті НКРЕКП,були значно зменшені чи зупинені генеруючі потужності в багатьох містах України. Цю пропозицію підтримав 161 нардеп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у четвер, 9 квітня.

Юрій Власенко виступить в Раді 28 квітня

Пропозицію озвучив нардеп від "Європейської солідарності" Артур Герасимов.

"У мене велике прохання поставити зараз, а всіх колег підтримати, наступну пропозицію. Як ви знаєте, нещодавно через прийняття низки нормативних актів, які були прийняті НКРЕКП, були значно зменшені чи зупинені генеруючі потужності в багатьох містах України. Саме через це я прошу вас поставити на голосування виклик сюди до Верховної Ради, чи запрошення, як кому подобається, керівника НКРЕКП",  сказав він.

Доповідь запланована на 12:30 28 квітня.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 квітня Верховна Рада  ухвалила закон щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики. Він має на меті об’єднати український енергоринок із ЄС.

Також Новини.LIVE писали про оновлений план відбудови української енергетики. Його представив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час форуму CERAWeek. Він закликав компанії будувати нову енергетичну архітектуру України.

Верховна Рада нардепи НКРЕКП енергетика парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
