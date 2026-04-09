Рада обновила правила подтверждения стажа: закон

Дата публикации 9 апреля 2026 13:18
Нардепы в Раде. Фото: пресс-служба парламента

В четверг, 9 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13705-д, который обновляет пенсионное законодательство. Документ меняет подход к подтверждению страхового стажа. Он предусматривает внесение изменений в базовый закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании и устанавливает новые механизмы учета трудового стажа, особенно в случаях, когда информация отсутствует в государственных реестрах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Что делать, если потеряли трудовую книжку

Одним из ключевых нововведений является четкий алгоритм действий в случае, если в государственных информационных системах не хватает данных для назначения или перерасчета пенсии. В такой ситуации органы Пенсионного фонда обязаны уведомить человека об отсутствующих сведениях и объяснить, какие документы нужно предоставить. Порядок представления таких данных будет определяться отдельно.

Также расширяется перечень периодов, которые могут засчитываться в страховой стаж. В частности, будет учитываться работа, за которую фактически не были уплачены страховые взносы, но только при определенных условиях. Это возможно, если работодатель имеет задолженность по уплате взносов, но при этом подал отчетность с начислением сумм не ниже минимального страхового взноса.

Основным документом для подтверждения стажа остается трудовая книжка. Однако закон предусматривает и альтернативные варианты. Если трудовая книжка утрачена или записи в ней отсутствуют, стаж можно будет подтвердить другими документами. Это могут быть справки с места работы, службы или учебы, а также архивные материалы.

В случае недостатка бумажных документов можно использовать данные из государственных реестров и информационных систем. Среди них — налоговые базы, реестры юридических лиц и предпринимателей, а также другие электронные ресурсы, содержащие информацию о занятости, доходах и уплате взносов.

Если же подтвердить стаж документально невозможно, то порядок установления стажа будет определять Кабинет министров.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Рада приняла закон о налогообложении продаж с цифровых платформ. Речь идет о маркетплейсах и сервисах перевозок или онлайн-услуг. В большинстве случаев платформы будут брать на себя функцию налогового агента.

Также будет продлен военный сбор еще на три года после окончания войны. Размер составит 5%. Такую инициативу нардепы поддержали 257 голосами.

Верховная Рада закон стаж парламент трудовой стаж
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
