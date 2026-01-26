Незаконное увольнение засчитают в страховой стаж — вступил в силу закон

Увольнение с работы. Фото иллюстративное: Freepik

В понедельник, 26 января, в Украине вступил в силу закон № 4697-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника". Он предусматривает обязательное включение времени вынужденного прогула в страховой стаж для пенсии и обязывает работодателя уплатить ЕСВ за этот период.

Об этом свидетельствуют заключительные положения закона.

Закон о зачислении стажа. Фото: скриншот

Работодатель будет платить ЕСВ за период, когда работник был незаконно уволен

В документе отмечается, что период с момента незаконного увольнения до восстановления на работе (по решению суда) засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, работодатель обязан уплатить единый социальный взнос за каждый месяц вынужденного прогула, но не менее минимального взноса.

"Это будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти. Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защиты прав работников в Украине", — говорится в сопроводительных документах на сайте Верховной Рады.

