Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Засчитают ли в страховой стаж незаконное увольнение — закон

Засчитают ли в страховой стаж незаконное увольнение — закон

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:51
Незаконное увольнение засчитают в страховой стаж — вступил в силу закон
Увольнение с работы. Фото иллюстративное: Freepik

В понедельник, 26 января, в Украине вступил в силу закон № 4697-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника". Он предусматривает обязательное включение времени вынужденного прогула в страховой стаж для пенсии и обязывает работодателя уплатить ЕСВ за этот период.

Об этом свидетельствуют заключительные положения закона.

Реклама
Читайте также:
закон
Закон о зачислении стажа. Фото: скриншот

Работодатель будет платить ЕСВ за период, когда работник был незаконно уволен

В документе отмечается, что период с момента незаконного увольнения до восстановления на работе (по решению суда) засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, работодатель обязан уплатить единый социальный взнос за каждый месяц вынужденного прогула, но не менее минимального взноса.

"Это будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти. Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защиты прав работников в Украине", — говорится в сопроводительных документах на сайте Верховной Рады.

Напомним, что в 2026 году вырос размер минимальной пенсии.

Также мы писали, сколько стоит один месяц стажа для пенсии в 2026 году.

Верховная Рада закон работа есв трудовой стаж
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации