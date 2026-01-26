Незаконне звільнення зарахують до страхового стажу — набув чинності закон

Звільнення з роботи. Фото ілюстративне: Freepik

У понеділок, 26 січня, в Україні набув чинності закон № 4697-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника". Він передбачає обов'язкове включення часу вимушеного прогулу до страхового стажу для пенсії та зобов'язує роботодавця сплатити ЄСВ за цей період.

Про це свідчать прикінцеві положення закону.

Закон про зарахування стажу. Фото: скриншот

Роботодавець сплачуватиме ЄСВ за період, коли працівника було незаконно звільнено

У документі зазначається, що період з моменту незаконного звільнення до поновлення на роботі (за рішенням суду) зараховується до страхового стажу.

Крім того, роботодавець зобов'язаний сплатити єдиний соціальний внесок за кожний місяць вимушеного прогулу, але не менше мінімального внеску.

"Це сприятиме підвищенню рівня дотримання правових норм у сфері трудових відносин та зміцненню довіри до судової системи та органів державної влади. Запровадження цього механізму стане важливим кроком на шляху до забезпечення соціальної справедливості та захисту прав працівників в Україні", — йдеться у супровідних документах на сайті Верховної Ради.

