Рада оновила правила підтвердження стажу: закон

Нардепи в Раді.

У четвер, 9 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13705-д, який оновлює пенсійне законодавство. Документ змінює підхід до підтвердження страхового стажу. Він передбачає внесення змін до базового закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та встановлює нові механізми обліку трудового стажу, особливо у випадках, коли інформація відсутня в державних реєстрах.

Що робити, якщо загубили трудову книжку

Одним із ключових нововведень є чіткий алгоритм дій у разі, якщо в державних інформаційних системах бракує даних для призначення або перерахунку пенсії. У такій ситуації органи Пенсійного фонду зобов’язані повідомити людину про відсутні відомості та пояснити, які документи потрібно надати. Порядок подання таких даних визначатиметься окремо.

Також розширюється перелік періодів, які можуть зараховуватися до страхового стажу. Зокрема, враховуватиметься робота, за яку фактично не були сплачені страхові внески, але лише за певних умов. Це можливо, якщо роботодавець має заборгованість зі сплати внесків, але при цьому подав звітність із нарахуванням сум не нижче мінімального страхового внеску.

Основним документом для підтвердження стажу залишається трудова книжка. Проте закон передбачає і альтернативні варіанти. Якщо трудова книжка втрачена або записи в ній відсутні, стаж можна буде підтвердити іншими документами. Це можуть бути довідки з місця роботи, служби чи навчання, а також архівні матеріали.

У разі нестачі паперових документів можна використовувати дані з державних реєстрів та інформаційних систем. Серед них — податкові бази, реєстри юридичних осіб і підприємців, а також інші електронні ресурси, що містять інформацію про зайнятість, доходи та сплату внесків.

Якщо ж підтвердити стаж документально неможливо, то порядок встановлення стажу визначатиме Кабінет міністрів.

