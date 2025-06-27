Еще на полгода ЕС продлила санкции против РФ, но очередной пакет пока приостановлен

Заседание Совета ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

Санкции против РФ будут продолжены и усилены. Однако лидерам ЕС не удалось прийти к согласию относительно согласования 18-го санкционного пакета.

Об этом информирует в соцсети X редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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Журналист отметил в заметке, что лидеры договорились продлить все санкции против России еще на шесть месяцев. В то же время известно, что Венгрия и Словакия блокируют 18-й пакет санкций и требуют от ЕС компенсации в 20 миллиардов евро. Дискуссии, вероятно, возобновятся между послами в ближайшие дни.

Также во время выступления в Совете ЕС президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что европейцы продолжат давить на Россию.

"17 пакетов санкций остаются действительными, а работа над новым пакетом продвигается", — заявил Кошта.

А еще президент Совета ЕС сообщил, что страны Европы должны построить общую Европейскую систему обороны для сдерживания агрессии РФ.

Ранее мы информировали, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о результатах действий санкции против теневого флота РФ. Из-за санкций РФ теряет возможность продавать энергоресурсы и финансировать войну.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина заслуживает четкой перспективы членства в ЕС. Переговоры о вступлении Украины в блок должны быть ускоренными.

Тем временем Австралия ввела новые санкции против России. В список добавили 37 человек и 7 организаций..