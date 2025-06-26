Санкції проти РФ - Австралія ввела нові обмеження

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Фото: Reuters

Австралія ввела нові санкції проти Росії. До списку додали 37 осіб та 7 організацій.

Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нові санкції проти РФ

Громадянам і компаніям Австралії заборонено вести бізнес із особами та компаніями, які потрапили під санкції. Крім того, тим, хто внесений до санкційного списку, заборонено в’їжджати на територію країни та перебувати в ній.

Санкції запроваджено, зокрема, проти керівників компаній, пов’язаних із Газпромом: "Газпром нафти" та "Газпромбанку".

Обмеження також торкнулися глави Татарстану Рустама Мінніханова, генерального директора "РусГідро" Віктора Хмаріна, співака та пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) і актора Вʼячеслава Манучарова.

Серед компаній у список потрапили АТ "Мікрон", "Байкал електронікс" й інші.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час саміту Європейського Союзу 26 червня у Брюсселі чітко заявив: будь-яка остаточна мирна угода між Україною та Росією не може й не повинна визнавати чи узаконювати будь-які форми агресії або територіальні претензії з боку Росії як агресора. Він також підкреслив, що Хорватія й надалі залишатиметься на боці України, активно підтримуючи її, а також наполягатиме на посиленні санкційного тиску на Росію.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський однозначно заявив про необхідність впровадження жорстких заходів для швидкого припинення війни з Росією. Він наголосив, що ціна бареля російської нафти має бути обмежена на рівні не вище 30 доларів.