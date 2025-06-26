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Австралия добавила в список санкций 37 человек и 7 компаний из РФ

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Дата публикации 26 июня 2025 16:19
Санкции против РФ - Австралия ввела новые ограничения
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Фото: Reuters
Ключові моменти Что известно о новых санкциях против РФ

Австралия ввела новые санкции против России. В список добавили 37 человек и 7 организаций.

Об этом говорится на сайте МИД Австралии.

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Что известно о новых санкциях против РФ

Гражданам и компаниям Австралии запрещено вести бизнес с лицами и компаниями, которые попали под санкции. Кроме того, тем, кто внесен в санкционный список, запрещено въезжать на территорию страны и находиться в ней.

Санкции введены, в частности, против руководителей компаний, связанных с Газпромом: "Газпром нефти" и "Газпромбанка".

Ограничения также коснулись главы Татарстана Рустама Минниханова, генерального директора "РусГидро" Виктора Хмарина, певца и пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) и актера Вячеслава Манучарова.

Среди компаний в список попали АО "Микрон", "Байкал электроникс" и другие.

Напомним, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время саммита Европейского Союза 26 июня в Брюсселе четко заявил: любое окончательное мирное соглашение между Украиной и Россией не может и не должно признавать или узаконивать любые формы агрессии или территориальные претензии со стороны России как агрессора. Он также подчеркнул, что Хорватия и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины, активно поддерживая ее, а также настаивать на усилении санкционного давления на Россию.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский однозначно заявил о необходимости внедрения жестких мер для быстрого прекращения войны с Россией. Он подчеркнул, что цена барреля российской нефти должна быть ограничена на уровне не выше 30 долларов.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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