Ще на пів року ЄС продовжила санкції проти РФ, але черговий пакет поки призупинений

Засідання Ради ЄС. Ілюстративне фото: Reuters

Санкції проти РФ будуть продовжені та посилені. Проте лідерам ЄС не вдалось дійти згоди щодо узгодження 18-го санкційного пакета.

Про це інформує в соцмережі X редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Журналіст зазначив у дописі, що лідери домовилися продовжити всі санкції проти Росії ще на шість місяців. Водночас відомо, що Угорщина та Словаччина блокують 18-й пакет санкцій та вимагають від ЄС компенсації у 20 мільярдів євро. Дискусії, ймовірно, відновляться між послами найближчими днями.

Також під час виступу у Раді ЄС президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що європейці продовжать тиснути на Росію.

"17 пакетів санкцій залишаються дійсними, а робота над новим пакетом просувається", — заявив Кошта.

А ще президент Ради ЄС повідомив, що країни Європи мають побудувати спільну Європейську систему оборони для стримування агресії РФ.

Раніше ми інформували, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про результати дій санкції проти тіньового флоту РФ. Через санкції РФ втрачає можливість продавати енергоресурси та фінансувати війну.

А президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Україна заслуговує на чітку перспективу членства в ЄС. Переговори про вступ України до блоку мають бути прискореними.

Тим часом А встралія ввела нові санкції проти Росії. До списку додали 37 осіб та 7 організацій.