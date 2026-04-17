Рада готовит новые правила для кредитов: штрафы могут ограничить

Нардепы в зале парламента.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который имеет целью усилить защиту потребителей в сфере кредитования. Документ предлагает существенно изменить подходы к начислению штрафов и пени за просрочку платежей, а также устранить пробелы в действующем законодательстве. Автором документа является нардеп Анатолий Бурмич.

Нардепы предлагают ввести новые ограничения для кредиторов

Нардепы могут внести изменения в статью 21 Закона Украины "О потребительском кредитовании", где сейчас урегулирован только вопрос пени, но фактически отсутствуют четкие ограничения по штрафам. Именно эту неопределенность предлагают ликвидировать.

Документом предусматривается установление максимально допустимого размера штрафа в потребительском кредитовании. Ожидается, что это сделает невозможным ситуации, когда кредитодатели самостоятельно определяют чрезмерные финансовые санкции для заемщиков.

Отдельно предлагается закрепить, что штраф может начисляться исключительно в процентах от суммы просроченного платежа. При этом повторное применение штрафа за одну и ту же просрочку будет запрещено. То есть этой нормой хотят отменить многократное наложение санкций на один долг.

Также документ вводит запрет на использование так называемых "альтернативных" штрафов, которые формально могут иметь другое название, но по сути являются той же неустойкой. Отныне применять можно будет только те штрафы, которые прямо определены как неустойка.

Кроме того, инициатор законопроекта предлагает снизить максимально допустимый размер пени. Если сейчас она может достигать двойной учетной ставки Национального банка Украины, то законопроект предлагает ограничить ее уровнем одной учетной ставки.

Также предусмотрено, что пеня, которая не является неустойкой, не может применяться аналогично штрафам.

Документ также предлагает запретить увеличение суммы кредита за счет просроченных платежей, процентов или неустойки. Такая норма призвана предотвратить распространенную практику, когда долг фактически "наращивается" через начисление процентов на уже существующую задолженность или штрафы.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирована инициатива об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей по выполнению кредитных обязательств на период действия военного положения и в послевоенное время. Законопроект предусматривает временный запрет на взимание долгов с военнослужащих и членов их семей. Такие ограничения планируют ввести на время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Кроме того, парламент разрешил украинцам не платить коммуналку за жилье, которое разрушено. Однако для этого нужно будет получить соответствующий акт. Такая инициатива будет действовать во время военного положения и еще в течение одного года после его завершения.