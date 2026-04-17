Рада готує нові правила для кредитів: штрафи можуть обмежити

Нардепи в залі парламенту.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має на меті посилити захист споживачів у сфері кредитування. Документ пропонує суттєво змінити підходи до нарахування штрафів і пені за прострочення платежів, а також усунути прогалини в чинному законодавстві. Автором документа є нардеп Анатолій Бурміч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Нардепи пропонують запровадити нові обмеження для кредиторів

Нардепи можуть внести зміни до статті 21 Закону України "Про споживче кредитування", де наразі врегульовано лише питання пені, але фактично відсутні чіткі обмеження щодо штрафів. Саме цю невизначеність пропонують ліквідувати.

Документом передбачається встановлення максимально допустимого розміру штрафу у споживчому кредитуванні. Очікується, що це унеможливить ситуації, коли кредитодавці самостійно визначають надмірні фінансові санкції для позичальників.

Окремо пропонується закріпити, що штраф може нараховуватися виключно у відсотках від суми простроченого платежу. При цьому повторне застосування штрафу за одне й те саме прострочення буде заборонене. Тобто цією нормою хочуть скасувати багаторазове накладання санкцій на один борг.

Читайте також:

Також документ вводить заборону на використання так званих "альтернативних" штрафів, які формально можуть мати іншу назву, але по суті є тією ж неустойкою. Відтепер застосовувати можна буде лише ті штрафи, які прямо визначені як неустойка.

Крім того, ініціатор законопроєкту пропонує знизити максимально допустимий розмір пені. Якщо нині вона може сягати подвійної облікової ставки Національного банку України, то законопроєкт пропонує обмежити її рівнем однієї облікової ставки.

Також передбачено, що пеня, яка не є неустойкою, не може застосовуватися аналогічно до штрафів.

Документ також пропонує заборонити збільшення суми кредиту за рахунок прострочених платежів, відсотків чи неустойки. Така норма покликана запобігти поширеній практиці, коли борг фактично "нарощується" через нарахування відсотків на вже існуючу заборгованість або штрафи.

Як писали Новини.LIVE, у Раді зареєстрвано ініціативу про посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей щодо виконання кредитних зобов'язань на період дії воєнного стану та у післявоєнний час. Законопроєкт передбачає тимчасову заборону на стягування боргів з військовослужбовців та членів їхніх сімей. Такі обмеження планують запровадити на час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Крім того, парламент дозволив українцям не платити комуналку за житло, яке зруйноване. Проте для цього потрібно буде отримати відповідний акт. Така ініціатива діятиме під час воєнного стану і ще протягом одного року після його завершення.