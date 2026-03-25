Рада дозволила не платити комуналку за зруйноване житло

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13155 щодо скасування нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна. "За" проголосували 308 нардепів. Щоб скористатися послугою, потрібно буде пройти офіційне обстеження житла та отримати відповідний акт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 25 березня.

"На сьогодні більше трьох мільйонів громадян країни мають пошкоджене або зруйноване житло. Багато хто з цих осіб були вимушені покинути власні домівки та емігрувати за кордон або в сусідні, більш безпечні, населені пункти. Актуальним у цьому разі стає питання оплати деяких комунальних послуг в таких будівлях", — йдеться в супровідних документах.

Закон має усунути цю проблему і встановити чіткі та справедливі правила. Згідно з документом, скасування або призупинення нарахування комунальних платежів відбувається у разі, якщо житло знищене або суттєво пошкоджене, визнане непридатним для проживання або не може експлуатуватися через наслідки бойових дій.

Ці пільги діятимуть під час воєнного стану і ще протягом одного року після його завершення. Це стосується тих випадків, коли будинок настільки пошкоджений, що його експлуатація неможлива.

Документ також вводить нові правила для ОСББ та керуючих компаній. Вони зможуть переглядати внески, звільняти окремих співвласників від оплати

вести облік втрат і недоотриманих коштів.

Як оформити послугу

Щоб не платити комунальні платежі, потрібно провести офіційну процедуру обстеження житла та отримати відповідний акт про його стан. Саме цей документ стане підставою для припинення нарахувань.

Як повідомив Новини.LIVE голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Україна зіштовхнулася з політичною кризою. Це, за його словами, є перешкодою для прийняття багатьох актів, що стосуються МВФ та євроінтеграції.

Крім того, нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко в ефірі "Вечір.LIVE" зазначив, що вже понад рік в залі Верховної Ради не збиралось більш як 228 народних обранців. Через це монобільшості не вистачає голосів для ухвалення рішень.

Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що ситуація в парламенті контрольована. Насамперед, за його словами, налагоджувати процес почнуть із середини фракції "Слуга народу". Для покращення ефективності ухвалення рішень триває взаємодія Ради з урядом.