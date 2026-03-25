Рада разрешила не платить коммуналку за разрушенное жилье

Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13155 об отмене начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. "За" проголосовали 308 нардепов. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет пройти официальное обследование жилья и получить соответствующий акт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в среду, 25 марта.

"На сегодня более трех миллионов граждан страны имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из этих лиц были вынуждены покинуть собственные дома и эмигрировать за границу или в соседние, более безопасные, населенные пункты. Актуальным в этом случае становится вопрос оплаты некоторых коммунальных услуг в таких зданиях", — говорится в сопроводительных документах.

Закон должен устранить эту проблему и установить четкие и справедливые правила. Согласно документу, отмена или приостановление начисления коммунальных платежей происходит в случае, если жилье уничтожено или существенно повреждено, признано непригодным для проживания или не может эксплуатироваться из-за последствий боевых действий.

Эти льготы будут действовать во время военного положения и еще в течение одного года после его завершения. Это касается тех случаев, когда дом настолько поврежден, что его эксплуатация невозможна.

Документ также вводит новые правила для ОСМД и управляющих компаний. Они смогут пересматривать взносы, освобождать отдельных совладельцев от оплаты

вести учет потерь и недополученных средств.

Как оформить услугу

Чтобы не платить коммунальные платежи, нужно провести официальную процедуру обследования жилья и получить соответствующий акт о его состоянии. Именно этот документ станет основанием для прекращения начислений.

Как сообщил Новини.LIVE глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Украина столкнулась с политическим кризисом. Это, по его словам, является препятствием для принятия многих актов, касающихся МВФ и евроинтеграции.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко в эфире "Вечір.LIVE" отметил, что уже более года в зале Верховной Рады не собиралось более 228 народных избранников. Поэтому монобольшинству не хватает голосов для принятия решений.

Зато председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что ситуация в парламенте контролируемая. Прежде всего, по его словам, налаживать процесс начнут с середины фракции "Слуга народа". Для улучшения эффективности принятия решений продолжается взаимодействие Рады с правительством.