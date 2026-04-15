Правоохоронці затримали помічників нардепів, які допомагали ухилянтам

Співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора затримали двох помічників народних депутатів, які займалися "схемами для ухилянтів". Фігуранти за 16 тисяч доларів пропонували військовозобовʼязаним уникнути призову через підроблені меддокументи або виїхати до Євросоюзу в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 15 квітня, передає Новини.LIVE.

Помічники нардепів допомагали ухилянтам

