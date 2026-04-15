Правоохранители задержали помощников нардепов, которые помогали уклонистам

Правоохранители задержали помощников нардепов, помогавших уклонистам
Дата публикации 15 апреля 2026 12:23
Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора задержали двух помощников народных депутатов, которые занимались "схемами для уклонистов". Фигуранты за 16 тысяч долларов предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные меддокументы или выехать в Евросоюз в обход пунктов пропуска.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 15 апреля, передает Новости.LIVE.
