Правоохранители задержали помощников нардепов, которые помогали уклонистам

Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора задержали двух помощников народных депутатов, которые занимались "схемами для уклонистов". Фигуранты за 16 тысяч долларов предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные меддокументы или выехать в Евросоюз в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 15 апреля, передает Новости.LIVE.

Помощники нардепов помогали уклонистам

