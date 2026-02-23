Путин начал Третью мировую войну — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Российский диктатор Владимир Путин начал Третью мировую войну. Сейчас главное — не дать ей разрастись в широком масштабе и остановить главу Кремля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Путин начал Третью мировую войну

У Зеленского спросили, что взволнован сейчас президент США Дональд Трамп ядерными угрозами Путина и страхом Третьей мировой войны. Президент ответил, что российский диктатор уже ее начал, вопрос лишь в том, как его остановить.

"У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия не должна победить, ведь она

"хочет навязать миру другую жизнь" и изменить жизнь, которую люди для себя выбрали.

"Поэтому я считаю и давно считаю, что Путин уже начал эту войну и наша задача — не допустить ее перерастания в широкомасштабную Третью мировую войну", — подытожил Владимир Зеленский.

Также он прокомментировал обвинения Трампа, что украинский лидер якобы виноват в войне в Украине. Глава государства подчеркнул, что он не диктатор и не начинал этот конфликт

"Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все", — сказал со смехом глава государства.

Также он добавил, что США должны остановить Россию, а не угождать ей, поскольку ложь Москвы не закончится. По словам президента, россиян интересуют только собственные интересы.

Третья мировая война

Ранее экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал об угрозе со стороны России для всей Европы. Он считает, что агрессия РФ против стран ЕС и НАТО — это лишь вопрос времени. По его словам, Путин не боится и понимает, что ему за это не будет.

Также о вероятности начала Третьей мировой войны высказался Леонид Кучма. Он считает, что это вряд ли когда-то начнется. По его словам, это не связано с современной войной в Украине.