Главная Новости дня Путин начал Третью мировую — Зеленский ответил, что делать

Путин начал Третью мировую — Зеленский ответил, что делать

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 07:41
Путин начал Третью мировую войну — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Российский диктатор Владимир Путин начал Третью мировую войну. Сейчас главное — не дать ей разрастись в широком масштабе и остановить главу Кремля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Читайте также:

Путин начал Третью мировую войну

У Зеленского спросили, что взволнован сейчас президент США Дональд Трамп ядерными угрозами Путина и страхом Третьей мировой войны. Президент ответил, что российский диктатор уже ее начал, вопрос лишь в том, как его остановить.

"У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия не должна победить, ведь она
"хочет навязать миру другую жизнь" и изменить жизнь, которую люди для себя выбрали.

"Поэтому я считаю и давно считаю, что Путин уже начал эту войну и наша задача — не допустить ее перерастания в широкомасштабную Третью мировую войну", — подытожил Владимир Зеленский.

Также он прокомментировал обвинения Трампа, что украинский лидер якобы виноват в войне в Украине. Глава государства подчеркнул, что он не диктатор и не начинал этот конфликт

"Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и все", — сказал со смехом глава государства. 

Также он добавил, что США должны остановить Россию, а не угождать ей, поскольку ложь Москвы не закончится. По словам президента, россиян интересуют только собственные интересы. 

Третья мировая война

Ранее экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал об угрозе со стороны России для всей Европы. Он считает, что агрессия РФ против стран ЕС и НАТО — это лишь вопрос времени. По его словам, Путин не боится и понимает, что ему за это не будет.

Также о вероятности начала Третьей мировой войны высказался Леонид Кучма. Он считает, что это вряд ли когда-то начнется. По его словам, это не связано с современной войной в Украине.

Карина Приходько - Редактор
