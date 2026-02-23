Зеленський заявив, що Путін розпочав Третю світову війну — деталі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вже розпочав Третю світову війну. Нараз потрібно докласти зусиль, аби не дати її стати широкомасштабною.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

Путін розпочав Третю світову

У Зеленського запитали, що схвильований зараз президент США Дональд Трамп ядерними погрозами Путіна і страхом Третьої світової війни. Президент відповів, що російський диктатор вже її розпочав, питання лише в тому, як його зупинити.

"У нас різні погляди на Третю світову війну. Я вважаю, що Путін уже її розпочав. Питання тільки в тому, скільки територій він зможе захопити і як його зупинити", — сказав глава держави.

Він наголосив, що Росія не повинна перемогти, адже вона

"хоче нав'язати світові інше життя" і змінити життя, яке люди для себе обрали.

"Тому я вважаю і давно вважаю, що Путін уже розпочав цю війну і наша задача — не допустити її переростання в широкомасштабну Третю світову війну", — підсумував Володимир Зеленський.

Також він прокоментував звинувачення Трампа, що український лідер нібито винен у війні в Україні. Глава держави наголосив, що він не диктатор і не починав цей конфлікт

"Я не диктатор, і я не починав війну, ось і все", — сказав зі сміхом глава держави.

Також він додав, що США повинні зупинити Росію, а не догоджати її, оскільки брехня Москви не закінчиться. За словами президента, росіян цікавлять лише власні інтереси.

Третя світова війна

Раніше ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав про загрозу з боку Росії для всієї Європи. Він вважає, що агресія РФ проти країн ЄС та НАТО — це лише питання часу. За його словами, Путін не боїться і розуміє, що йому за це не буде.

Також про ймовірність початку Третьої світової війни висловився Леонід Кучма. Він вважає, що це навряд чи колись розпочнеться. За його словами, це не пов'язано з сучасною війною в Україні.