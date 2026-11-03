Военнослужащие возле служебного автобуса во время громких событий 2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка разгорелся конфликт, который через несколько часов перерос в открытое противостояние между гражданами и представителями силовых структур (по предварительной информации). Люди пытались проникнуть на территорию частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. На месте звучали обвинения в незаконном удержании людей, применении силы и превышении полномочий.

Протестующие требовали объяснений, скандировали "Позор!" и блокировали движение транспорта. Ситуация приобрела такой резонанс, что на место прибыло руководство правоохранительных органов, военное командование и лично руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Однако за внешними проявлениями конфликта стоит гораздо более сложный вопрос: что на самом деле произошло в Петропавловской Борщаговке и почему локальный инцидент вызвал столь острую реакцию?

Последствия столкновений и конфликта в селе Петропавловская Борщаговка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Первые сообщения о событиях на Петропавловской Борщаговке появились в социальных сетях. В них утверждалось, что на территории частного дома якобы незаконно удерживают десятки людей. Распространялись также сообщения о возможной гибели человека.

Впоследствии Национальная полиция и Национальная гвардия опровергли информацию о незаконном удержании около 40 человек и гибели гражданина. По официальной информации полиции Киевской области, правоохранители получили сообщение от сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали в доступе к гражданину. По прибытии на место полицейские установили, что в доме находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии, а именно "АЗОВ", а возле него собрались местные жители.

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Пока правоохранители выясняли обстоятельства, ситуация продолжала обостряться. На обнародованных видео было видно, как люди пытаются выбить ворота, требуют доступа в дом и выражают недоверие к объяснениям представителей силовых структур.

Реакция Национальной гвардии и правоохранителей

На место прибыли представители командования Национальной гвардии Украины и руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В Нацгвардии сообщили, что информации о погибших или пострадавших на тот момент не было. Правоохранители призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенных сообщений и подчеркнули, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Однако официальные опровержения отдельных сообщений не дали ответов на все вопросы. В частности, оставалось непонятным, что именно стало причиной первоначального конфликта, почему возникли препятствия для работы медиков и были ли правомерными действия всех участников инцидента.

Именно отсутствие полной и понятной картины событий создало почву для взаимных обвинений и дальнейшего обострения ситуации.

Люди во время конфликта. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Буданов прибыл на место и призвал к конструктивному диалогу

На фоне эскалации конфликта в Петропавловскую Борщаговку прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он лично общался с присутствующими гражданами, призвал их к конструктивному диалогу и пообещал разобраться в обстоятельствах инцидента, взять ситуацию под личный контроль и обеспечить надлежащую проверку действий причастных лиц.

Он подчеркнул необходимость установить ответственность за возможные противоправные действия, в частности по сообщениям о причинении вреда ребенку. (Ранее сообщалось, что в доме находился ребенок 14 лет).

Буданов на месте происшествия на Петропавловской Борщаговке. Фото: скриншот с эсклюзивного видео Новини.LIVE

Утром во вторник, 3 ноября, в своем Telegram Буданов заявил, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке недопустимы и наносят ущерб единству украинцев. Особенно, как отмечает чиновник, в условиях российской угрозы.

По словам главы ОП, правоохранители и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий.

"Правоохранители и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем. Прямо сейчас мы прорабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Также он призвал украинцев руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций.

Позже глава Офиса президента заявил, что столкновения на Петропавловской Борщаговке произошли "не без постороннего влияния". Он добавил, что все лица, стоящие за этими событиями, будут установлены и наказаны.

"Уже точно известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование", — пояснил Буданов.

По словам Кирилла Буданова, попытки разделить украинцев и натравить их друг на друга — недопустимы.

"Никто не имеет права бесчинствовать. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас — это наши Силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг и давайте будем ответственными в своих решениях", — напомнил он.

Личное вмешательство Буданова свидетельствует о серьезности ситуации. В то же время сам факт приезда высокопоставленного чиновника для урегулирования конфликта ставит вопрос об эффективности механизмов реагирования на местном уровне. Почему для того, чтобы люди получили возможность быть услышанными, потребовалось личное участие руководителя Офиса президента?

И способны ли правоохранительные органы самостоятельно обеспечивать доверие и безопасность граждан в подобных ситуациях?

Позиция "Азова" и вопрос военной ответственности

В "Азове" прокомментировали события в Петропавловской Борщаговке.

"С распространением этой информации возле военного городка начали собираться гражданские лица с требованием выдать им мобилизованных военнослужащих, находящихся на территории. Получив отказ, они заблокировали работу военного городка и пытались несанкционированно проникнуть внутрь", — говорится в сообщении 1-го корпуса НГУ "Азов".

Там пояснили, что на место событий прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко, который лично провел родственников некоторых военнослужащих на территорию военного объекта и продемонстрировал условия, в которых находятся мобилизованные и военнослужащие, задержанные после совершения самовольного оставления части (СОЧ), в ожидании распределения по воинским частям и дальнейшего прохождения службы.

"Четверо из военнослужащих, задержанных после совершения СЗЧ, имели травмы, из-за чего были отправлены в госпиталь для проведения обследования. Командование НГУ в сотрудничестве с правоохранительными органами взяло под контроль расследование ситуации. В случае, если будет установлен факт незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут справедливое наказание", — добавили в бригаде.

Появление публичной позиции воинского формирования придает конфликту еще одно измерение. Ведь речь идет о ситуации, в которой необходимо четко установить полномочия привлеченных военнослужащих, законность их действий и пределы ответственности военного командования.

Участникам столкновений на Борщаговке, возможно, платили деньги

Основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк заявил, что некоторым участникам противостояния на Петропавловской Борщаговке вчера платили деньги за участие.

В частности, по его словам, людям обещали платить по 100 долларов просто за присутствие на месте событий. В частности, обещали "премии": за проникновение в дом — 50 тысяч гривен.

"Конечно, на место события стекались желающие, свидетели из интернета и просто люди, которые были по соседству. Поэтому сказать, что все были за деньги, — неправда", — сказал Середюк.

Участникам протестов на Борщаговке могли платить деньги. Фото: Христианского корпуса

Людей уверили, что проблем с полицией за участие не будет. Фото: Христианский корпус

Конфликт военных или протест общества против системы?

Самый важный вопрос этой истории до сих пор остается открытым: что именно вызвало такую острую реакцию людей?

Есть версия, что речь идет о конфликте между представителями военных структур, который вышел в публичное пространство? Или о противостоянии гражданских лиц с силовыми институтами? Или же Петропавловская Борщаговка стала местом, где накопившееся общественное недоверие к системе получило конкретный повод для открытого протеста?

Общественная усталость от войны усиливает эти процессы. Люди годами живут в условиях опасности, потерь, ограничений и неопределенности. Ощущение несправедливости в таких обстоятельствах может стать катализатором гораздо более широкого недовольства. В то же время общественный протест не может заменять законную процедуру расследования. Именно государство должно гарантировать, что каждое заявление о возможном правонарушении будет проверено, а каждый участник конфликта получит объективную правовую оценку.

Украинские военнослужащие на месте инцидента. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал события в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Он отметил, что ситуация не должна была перерасти в такое противостояние, а то, что происходило на месте, нельзя назвать классической уличной акцией.

Также Новини.LIVE писали, что командующий группировкой войск "Азов" в составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Денис "Редис" отреагировал на столкновения, произошедшие 2 ноября. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в расколе украинского общества, а подобные инциденты создают выгодную для врага информационную картину.