Буданов объявил о решении силового блока после событий в Киевской области
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 3 ноября заявил, что совместно с представителями силового блока разрабатывает меры для адекватного реагирования на события в Петропавловской Борщаговке Киевской области и предотвращения возможных провокаций. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, поскольку наносят ущерб единству украинцев на фоне российской угрозы.
Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.
Буданов заявил об ответственности за события в Киевской области
По словам главы Офиса Президента, правоохранительные органы и уполномоченные органы выясняют все обстоятельства. Это необходимо для того, чтобы установить полную картину событий, определить виновных и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.
"Призываю всех украинцев всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций", — отметил он.
Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время столкновений в Петропавловской Борщаговке 14-летний подросток оказался на территории военного объекта. Буданов пообщался с мальчиком и связался с его родственниками, которые должны были забрать несовершеннолетнего из зоны противостояния.
Также глава Офиса Президента заявлял, что ситуация не должна была перерасти в такое противостояние. По его словам, события не были классической уличной акцией.