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Главная Новости дня Буданов объявил о решении силового блока после событий в Киевской области

Буданов объявил о решении силового блока после событий в Киевской области

Ua ru
3 ноября 2026 08:08
Буданов готовит реакцию силового блока на события в Борщаговке facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 3 ноября заявил, что совместно с представителями силового блока разрабатывает меры для адекватного реагирования на события в Петропавловской Борщаговке Киевской области и предотвращения возможных провокаций. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, поскольку наносят ущерб единству украинцев на фоне российской угрозы.

Об этом сообщил Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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Кирилл Буданов о событиях в Петропавловской Борщаговке 2 ноября
Кирилл Буданов о событиях в Петропавловской Борщаговке. Скриншот: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов заявил об ответственности за события в Киевской области

По словам главы Офиса Президента, правоохранительные органы и уполномоченные органы выясняют все обстоятельства. Это необходимо для того, чтобы установить полную картину событий, определить виновных и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

"Призываю всех украинцев всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций", — отметил он.

Спецпризначенці поліції під час виконання завдань у Петропавлівській Борщагівці
Бойцы спецподразделения на позициях в Петропавловской Борщаговке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время столкновений в Петропавловской Борщаговке 14-летний подросток оказался на территории военного объекта. Буданов пообщался с мальчиком и связался с его родственниками, которые должны были забрать несовершеннолетнего из зоны противостояния.

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Также глава Офиса Президента заявлял, что ситуация не должна была перерасти в такое противостояние. По его словам, события не были классической уличной акцией.

конфликт Кирилл Буданов силовики правохранители Петропавловская Борщаговка
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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