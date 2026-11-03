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Головна Новини дня Буданов анонсував рішення силового блоку після подій на Київщині

Буданов анонсував рішення силового блоку після подій на Київщині

Ua ru
3 листопада 2026 08:08
Буданов готує реакцію силового блоку на події у Борщагівці facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 3 листопада заявив, що разом із представниками силового блоку напрацьовує рішення для належної реакції на події у Петропавлівській Борщагівці Київської області та запобігання можливим провокаціям. Він наголосив, що такі дії є неприпустимими, оскільки шкодять єдності українців на тлі російської загрози.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Кирило Буданов про події у Петропавлівській Борщагівці 2 лисотпада
Кирило Буданов про події у Петропавлівській Борщагівці. Скриншот: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов заявив про відповідальність за події на Київщині

За словами керівника Офісу Президента, правоохоронці та уповноважені органи з'ясовують усі обставини. Це потрібно, щоб встановити повну картину подій, визначити винних і вжити заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій", — зазначив він.

Спецпризначенці поліції під час виконання завдань у Петропавлівській Борщагівці
Бійці спецпідрозділу на позиціях у Петропавлівській Борщагівці. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

Що відомо про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці 14-річний підліток опинився на території військового об'єкта. Буданов поспілкувався з хлопцем і зв'язався з його родичами, які мали забрати неповнолітнього із зони протистояння.

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Також керівник Офісу Президента заявляв, що ситуація не мала перерости у таке протистояння. За його словами, події не були класичною вуличною акцією.

конфлікт Кирило Буданов силовики правоохоронці Петропавлівська Борщагівка
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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