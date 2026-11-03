Буданов анонсував рішення силового блоку після подій на Київщині
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 3 листопада заявив, що разом із представниками силового блоку напрацьовує рішення для належної реакції на події у Петропавлівській Борщагівці Київської області та запобігання можливим провокаціям. Він наголосив, що такі дії є неприпустимими, оскільки шкодять єдності українців на тлі російської загрози.
Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.
Буданов заявив про відповідальність за події на Київщині
За словами керівника Офісу Президента, правоохоронці та уповноважені органи з'ясовують усі обставини. Це потрібно, щоб встановити повну картину подій, визначити винних і вжити заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.
"Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій", — зазначив він.
Що відомо про сутички у Петропавлівській Борщагівці
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці 14-річний підліток опинився на території військового об'єкта. Буданов поспілкувався з хлопцем і зв'язався з його родичами, які мали забрати неповнолітнього із зони протистояння.
Також керівник Офісу Президента заявляв, що ситуація не мала перерости у таке протистояння. За його словами, події не були класичною вуличною акцією.