Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці у Київській області не мали перерости в таке протистояння. За його словами, ситуація на місці не є класичною вуличною акцією.

Про це Кирило Буданов сказав на місці подій у Петропавлівській Борщагівці, передає Новини.LIVE.

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Буданов у Петропавлівській Борщагівці

Буданов зауважив, що події на місці не можна розцінювати як звичайний вуличний протест. Він підкреслив, що ситуація взагалі не мала розвиватися таким чином.

Керівник ОП зазначив, що людей, які потребують медичної допомоги, доправляють до приватних лікарень.

Крім того, Буданов повідомляв, що обставини роботи подібних обʼєктів та випадки самовільного залишення частин перевірять. За його словами, у будівлю змогли потрапити понад 10 людей, які оглянули приміщення та поставили запитання, на які отримали відповіді.

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Наразі присутні намагаються забезпечити виїзд автобуса з військовослужбовцями, які потребують медичної допомоги, до лікарні. Буданов особисто долучився до розблокування транспорту — допомагав відсувати поліцейські автомобілі, що перешкоджали його руху.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 2 листопада в соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в Петропавлівській Борщагівці озброєні чоловіки нібито тримають людей у підвалі. Згодом ситуацію прокоментувала Національна поліція. Правоохоронці заперечили як незаконне утримування людей, так і повідомлення про загибель одного з учасників подій.

Пізніше командувач Нацгвардії України Олександр Півненко пояснив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, які проходили оформлення документів перед направленням на навчання. Він також повідомив, що чотирьох людей доправили до медичного центру. У НГУ окремо наголосили, що інформація про загибель когось із присутніх не відповідає дійсності.

Свою позицію щодо інциденту оприлюднив і Перший корпус НГУ "Азов". Там підтвердили, що чотирьох військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення військової частини, госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Офіс військового омбудсмена взявся з’ясовувати обставини подій за участю військовослужбовців НГУ в Петропавлівській Борщагівці. Для повного встановлення деталей інциденту також планують залучити правоохоронців і СБУ.