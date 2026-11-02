Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке в Киевской области не должны были перерасти в такое противостояние. По его словам, ситуация на месте не является классической уличной акцией.

Об этом Кирилл Буданов заявил на месте событий в Петропавловской Борщаговке, передает Новини.LIVE.

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Буданов в Петропавловской Борщаговке

Буданов отметил, что происходящее на месте нельзя расценивать как обычный уличный протест. Он подчеркнул, что ситуация вообще не должна была развиваться таким образом.

Глава ОП отметил, что людей, нуждающихся в медицинской помощи, доставляют в частные больницы.

Кроме того, Буданов сообщил, что будут проверены условия работы подобных объектов и случаи самовольного оставления частей. По его словам, в здание смогли проникнуть более 10 человек, которые осмотрели помещения и задали вопросы, на которые получили ответы.

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В настоящее время присутствующие пытаются обеспечить выезд автобуса с военнослужащими, нуждающимися в медицинской помощи, в больницу. Буданов лично присоединился к разблокированию транспорта — помогал отодвигать полицейские автомобили, препятствовавшие его движению.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 2 ноября в соцсетях появились сообщения о том, что в Петропавловской Борщаговке вооруженные мужчины якобы удерживают людей в подвале. Впоследствии ситуацию прокомментировала Национальная полиция. Правоохранители опровергли как незаконное удержание людей, так и сообщения о гибели одного из участников событий.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко пояснил, что в доме находились военнослужащие НГУ, которые проходили оформление документов перед направлением на обучение. Он также сообщил, что четверо человек были доставлены в медицинский центр. В НГУ отдельно подчеркнули, что информация о гибели кого-либо из присутствующих не соответствует действительности.

Свою позицию по поводу инцидента обнародовал и Первый корпус НГУ "Азов". Там подтвердили, что четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления воинской части, были госпитализированы с телесными повреждениями.

Офис военного омбудсмена приступил к выяснению обстоятельств событий с участием военнослужащих НГУ в Петропавловской Борщаговке. Для полного установления деталей инцидента также планируется привлечь правоохранительные органы и СБУ.