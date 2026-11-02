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Главная Новости дня События в Петропавловской Борщаговке: в НГУ опровергли гибель человека

События в Петропавловской Борщаговке: в НГУ опровергли гибель человека

Ua ru
2 ноября 2026 21:31
События в Петропавловской Борщаговке 2 ноября: Нацгвардия опровергла информацию о гибели человека facebook.com/OleksandrPivnenko
Командующий НГУ Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

В Национальной гвардии Украины прокомментировали события в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Там опровергли информацию о гибели кого-либо из участников. Кроме того, будет назначено служебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Новини.LIVE.

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События в Петропавловской Борщаговке 2 ноября

По информации НГУ, людей, нуждавшихся в медицинской помощи, забрала карета скорой помощи около 2 часов назад.

"Диагнозы или травмы — эта информация будет установлена и предоставлена позже. Информация о гибели кого-либо из участников этих событий не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация находится на этапе диалога.

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Главная задача — установить реальные обстоятельства и выяснить, имели ли место нарушения в ситуации, произошедшей в Киевской области.

"Будет назначено служебное расследование, правоохранительные органы работают над выяснением всех обстоятельств и проведением независимой правовой оценки. Если будут установлены нарушения, виновные понесут ответственность по закону", — подчеркнули в НГУ.

Кроме того, в помещение уже допускали отдельных родственников и представителей общественности. Они могли лично пообщаться с людьми, которые там находятся.

Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки обещают публиковать регулярно. На данный момент дополнительных обращений за медицинской помощью не поступало.

Как писали Новини.LIVE, Нацполиция прокомментировала события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Там опровергли информацию о незаконном удержании людей.

А Пивненко сообщал, что в доме в Петропавловской Борщаговке находились нацгвардейцы, которые оформляли документы перед отправкой на обучение. На данный момент четыре человека доставлены в медицинский центр.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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