Командувач НГУ Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

У Національній гвардії України прокоментували події у селі Петропавлівська Борщагівка в Київській області. Там спростували інформацію стосовно загибелі когось із учасників. Крім того, буде призначено службове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії, передає Новини.LIVE.

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Події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада

За інформацією НГУ, людей, які потребували медичної допомоги, забрала карета швидкої допомоги близько 2 годин тому.

"Діагнози чи ушкодження — ця інформація буде встановлена та надана пізніше. Інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій — не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація перебуває на етапі діалогу.

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Головною задачею є встановити реальні обставини і чи є порушення у ситуації, яка сталася на Київщині.

"Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для зʼясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", — наголосили у НГУ.

Крім того, до приміщення вже допускали окремих родичів та представників громадськості. Вони могли особисто поспілкуватися з людьми, які там перебувають.

Інформацію про стан постраждалих та хід перевірки обіцяють оприлюднювати регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило.

Як писали Новини.LIVE, Нацполіція прокоментувала події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Там спростували інформацію про незаконне утримування людей.

А Півненко повідомляв, що у будинку в Петропавлівській Борщагівці перебували нацгвардійці, які оформлювали документи перед направленням на навчання. Наразі чотирьох людей доправили до медичного центру.