Події у Петропавлівській Борщагівці: у НГУ спростували загибель людини
У Національній гвардії України прокоментували події у селі Петропавлівська Борщагівка в Київській області. Там спростували інформацію стосовно загибелі когось із учасників. Крім того, буде призначено службове розслідування.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії, передає Новини.LIVE.
Події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада
За інформацією НГУ, людей, які потребували медичної допомоги, забрала карета швидкої допомоги близько 2 годин тому.
"Діагнози чи ушкодження — ця інформація буде встановлена та надана пізніше. Інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій — не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
Наразі ситуація перебуває на етапі діалогу.
Головною задачею є встановити реальні обставини і чи є порушення у ситуації, яка сталася на Київщині.
"Буде призначено службове розслідування, працюють правоохоронні органи для зʼясування усіх обставин та надання незалежної правової оцінки. Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом", — наголосили у НГУ.
Крім того, до приміщення вже допускали окремих родичів та представників громадськості. Вони могли особисто поспілкуватися з людьми, які там перебувають.
Інформацію про стан постраждалих та хід перевірки обіцяють оприлюднювати регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило.
Як писали Новини.LIVE, Нацполіція прокоментувала події у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Там спростували інформацію про незаконне утримування людей.
А Півненко повідомляв, що у будинку в Петропавлівській Борщагівці перебували нацгвардійці, які оформлювали документи перед направленням на навчання. Наразі чотирьох людей доправили до медичного центру.