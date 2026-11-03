Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Скриншот из видео: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 3 ноября прокомментировал события, произошедшие накануне в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По его словам, уже точно известно, что инцидент произошел "не без постороннего влияния". Он заверил, что конкретные лица и инициаторы событий обязательно будут установлены и наказаны, а Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Что Буданов сказал о событиях в Киевской области

В видеообращении глава ОП назвал то, что произошло в Петропавловской Борщаговке, недопустимым для общества и государства.

"Разделять украинцев, натравливать нас друг на друга, противопоставлять армию собственному народу — это циничный и давно известный метод".

По словам главы Офиса Президента, обстоятельства инцидента уже начали выяснять.

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"На данный момент уже точно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны".

Он добавил, что ситуация будет иметь последствия и для силовых структур.

Буданов сообщил о начале расследования

"Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование".

Буданов подчеркнул, что никто не должен нарушать закон и совершать произвол.

"Каждый из нас должен помнить — главная опора существования Украины сейчас — это наши силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг, давайте будем ответственными в своих решениях".

Также Буданов выразил благодарность журналистам, которые пытаются разобраться в обстоятельствах событий и объективно осветить их.

"Мы все должны помнить — Украина, вся её сила, все её возможности — это то, что мы делаем вместе, помогая друг другу и обязательно чтя украинских воинов. Слава Украине!".

Что известно об инциденте в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после распространения сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались люди. Впоследствии конфликт перерос в столкновения.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов вместе с представителями силового блока разрабатывал меры реагирования на события в Петропавловской Борщаговке и предотвращения возможных провокаций.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в связи с инцидентом возле частного дома, который якобы использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии, возвращенных после самовольного оставления части (СЗЧ). Дело расследуется по статье о превышении военным должностным лицом власти или полномочий.