Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: события в Петропавловской Борщаговке произошли "не без влияния"

Буданов: события в Петропавловской Борщаговке произошли "не без влияния"

Ua ru
3 ноября 2026 12:49
Буданов заявил о постороннем вмешательстве в события в Петропавловской Борщаговке facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Скриншот из видео: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 3 ноября прокомментировал события, произошедшие накануне в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. По его словам, уже точно известно, что инцидент произошел "не без постороннего влияния". Он заверил, что конкретные лица и инициаторы событий обязательно будут установлены и наказаны, а Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что Буданов сказал о событиях в Киевской области

В видеообращении глава ОП назвал то, что произошло в Петропавловской Борщаговке, недопустимым для общества и государства.

"Разделять украинцев, натравливать нас друг на друга, противопоставлять армию собственному народу — это циничный и давно известный метод".

По словам главы Офиса Президента, обстоятельства инцидента уже начали выяснять.

Читайте также:

"На данный момент уже точно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без постороннего влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны".

Он добавил, что ситуация будет иметь последствия и для силовых структур.

Буданов сообщил о начале расследования

"Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование".

Буданов подчеркнул, что никто не должен нарушать закон и совершать произвол.

"Каждый из нас должен помнить — главная опора существования Украины сейчас — это наши силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг, давайте будем ответственными в своих решениях".

Также Буданов выразил благодарность журналистам, которые пытаются разобраться в обстоятельствах событий и объективно осветить их.

"Мы все должны помнить — Украина, вся её сила, все её возможности — это то, что мы делаем вместе, помогая друг другу и обязательно чтя украинских воинов. Слава Украине!".

Что известно об инциденте в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после распространения сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались люди. Впоследствии конфликт перерос в столкновения.

Также Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов вместе с представителями силового блока разрабатывал меры реагирования на события в Петропавловской Борщаговке и предотвращения возможных провокаций.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в связи с инцидентом возле частного дома, который якобы использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии, возвращенных после самовольного оставления части (СЗЧ). Дело расследуется по статье о превышении военным должностным лицом власти или полномочий.

Офис генерального прокурора Киевская область расследование Кирилл Буданов Петропавловская Борщаговка
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации