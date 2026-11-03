Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Скриншот із відео: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 3 листопада прокоментував події, які сталися напередодні у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За його словами, вже достеменно відомо, що інцидент стався "не без впливу". Він запевнив, що конкретних осіб та ініціаторів подій обов’язково встановлять і покарають, а Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Що Буданов сказав про події на Київщині

У відеозверненні керівник ОП назвав те, що сталося у Петропавлівській Борщагівці, неприпустимим для суспільства та держави.

"Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу — це цинічний і давно відомий метод".

За словами керівника Офісу Президента, обставини інциденту вже почали з'ясовувати.

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"Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені та покарані".

Він додав, що ситуація матиме наслідки і для силових структур.

Буданов повідомив про початок розслідування

"Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об'єктивне розслідування".

Буданов наголосив, що ніхто не повинен порушувати закон і чинити свавілля.

"Кожен з нас має пам'ятати — головна опора існування України зараз — це наші сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг, будьмо відповідальними у своїх рішеннях".

Також Буданов висловив вдячність журналістам, які намагаються розібратися в обставинах подій та об'єктивно висвітлити їх.

"Ми всі маємо пам'ятати — Україна, вся її сила, всі її можливості — це те, що ми робимо спільно, допомагаючи один одному і обов'язково шануючи українських воїнів. Слава Україні!"

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Згодом конфлікт переріс у сутички.

Також Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов разом із представниками силового блоку напрацьовує рішення для реагування на події у Петропавлівській Борщагівці та запобігання можливим провокаціям.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через інцидент біля приватного будинку, який нібито використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ). Справу розслідують за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень.