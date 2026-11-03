Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: події на Петропавлівській Борщагівці відбулися "не без впливу"

Буданов: події на Петропавлівській Борщагівці відбулися "не без впливу"

Ua ru
3 листопада 2026 12:49
Буданов заявив про сторонній вплив на події у Петропавлівській Борщагівці facebook.com/kyrylo.budanov.official
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Скриншот із відео: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 3 листопада прокоментував події, які сталися напередодні у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За його словами, вже достеменно відомо, що інцидент стався "не без впливу". Він запевнив, що конкретних осіб та ініціаторів подій обов’язково встановлять і покарають, а Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що Буданов сказав про події на Київщині

У відеозверненні керівник ОП назвав те, що сталося у Петропавлівській Борщагівці, неприпустимим для суспільства та держави.

"Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу — це цинічний і давно відомий метод".

За словами керівника Офісу Президента, обставини інциденту вже почали з'ясовувати

Читайте також:

"Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов'язково будуть встановлені та покарані".

Він додав, що ситуація матиме наслідки і для силових структур.

Буданов повідомив про початок розслідування

"Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об'єктивне розслідування".

Буданов наголосив, що ніхто не повинен порушувати закон і чинити свавілля.

"Кожен з нас має пам'ятати — головна опора існування України зараз — це наші сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг, будьмо відповідальними у своїх рішеннях".

Також Буданов висловив вдячність журналістам, які намагаються розібратися в обставинах подій та об'єктивно висвітлити їх.

"Ми всі маємо пам'ятати — Україна, вся її сила, всі її можливості — це те, що ми робимо спільно, допомагаючи один одному і обов'язково шануючи українських воїнів. Слава Україні!"

Що відомо про інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Згодом конфлікт переріс у сутички.

Також Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов разом із представниками силового блоку напрацьовує рішення для реагування на події у Петропавлівській Борщагівці та запобігання можливим провокаціям.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через інцидент біля приватного будинку, який нібито використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ). Справу розслідують за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень.

Офіс генерального прокурора Київська область розслідування Кирило Буданов Петропавлівська Борщагівка
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації