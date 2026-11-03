Військовослужбовці біля службового автобуса під час резонансних подій 2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка спалахнув конфлікт, який за кілька годин переріс у відкрите протистояння між громадянами та представниками силових структур (за попередньою інформацією). Люди намагалися потрапити на територію приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. На місці лунали звинувачення у незаконному утриманні людей, застосуванні сили та перевищенні повноважень.

Протестувальники вимагали пояснень, скандували "Ганьба!" та блокували рух транспорту. Ситуація набула такого резонансу, що на місце прибуло керівництво правоохоронних органів, військове командування та особисто керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Однак за зовнішніми проявами конфлікту постає значно складніше питання, що насправді сталося на Петропавлівській Борщагівці і чому локальний інцидент спричинив настільки гостру реакцію?

Перші повідомлення про події на Петропавлівській Борщагівці з'явилися в соціальних мережах. У них стверджувалося, що на території приватного будинку нібито незаконно утримують десятки людей. Поширювалися також повідомлення про можливу загибель людини.

Наслідки сутичок та конфлікту у селі Петропавлівська Борщагівка. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

Згодом Національна поліція та Національна гвардія спростували інформацію про незаконне утримання близько 40 осіб і загибель громадянина. За офіційною інформацією поліції Київщини, правоохоронці отримали повідомлення від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали отримати доступ до громадянина. Після прибуття на місце поліцейські встановили, що в будинку перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії, а саме "АЗОВ", а біля нього зібралися місцеві жителі.

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Поки правоохоронці встановлювали обставини, ситуація продовжувала загострюватися. На оприлюднених відео було видно, як люди намагаються вибити ворота, вимагають доступу до будинку та висловлюють недовіру до пояснень представників силових структур.

Реакція Національної гвардії та правоохоронців

На місце прибули представники командування Національної гвардії України та керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області.

У Нацгвардії повідомили, що інформація про загиблих або травмованих на той момент була відсутня. Правоохоронці закликали громадян утримуватися від поширення неперевірених повідомлень та наголосили, що обставини події встановлюються.

Проте офіційні спростування окремих повідомлень не дали відповідей на всі питання. Зокрема, залишалося незрозумілим, що саме стало причиною первинного конфлікту, чому виникли перешкоди для роботи медиків та чи були правомірними дії всіх учасників інциденту.

Саме відсутність повної та зрозумілої картини подій створила простір для взаємних звинувачень і подальшого загострення ситуації.

Люди під час конфлікту. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

Буданов прибув на місце та закликав до конструктивного діалогу

На тлі ескалації конфлікту до Петропавлівської Борщагівки прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він особисто спілкувався з присутніми громадянами, закликав їх до конструктивного діалогу та пообіцяв розібратися в обставинах інциденту, взяти ситуацію під особистий контроль і забезпечити належну перевірку дій причетних осіб.

Він наголосив на необхідності встановити відповідальність за можливі протиправні дії, зокрема за повідомленнями про заподіяння шкоди дитині. (раніше повідомляли, що у будинку була дитина 14 років).

Кирило Буданов на місці подій на Петропавлівській Борщагівці. Скриншот з ексклюзивного відео Новини.LIVE

Вранці у вівторок, 3 листопада, у своєму Telegram Буданов заявив, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими та шкодять єдності українців. Особливо, як зазначає посадовець, перед лицем російської загрози.

За словами очільника ОП, правоохоронці та уповноважені органи з'ясовують всі деталі, аби установити об'єктивну та повну картину подій.

"Правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних і недопущення повторення такого в майбутньому. Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям", — наголосив Кирило Буданов.

Також він закликав українців керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій.

Пізніше голова Офісу президента заявив, що сутички на Петропавлівській Борщагівці відбулися "не без впливу". Він додав, що всі особи, які стали ініціаторами цих подій, будуть встановлені та покарані.

"Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування", — пояснив Буданов.

За словами Кирила Буданова, спроби розділяти українців і зіштовхувати їх між собою є неприпустимими.

"Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях", — нагадав він.

Особисте втручання Буданова свідчить про серйозність ситуації. Водночас сам факт приїзду високопосадовця для врегулювання конфлікту ставить питання про ефективність механізмів реагування на місцевому рівні. Чому для того, щоб люди отримали можливість бути почутими, знадобилася особиста участь керівника Офісу президента?

І чи здатні правоохоронні органи самостійно забезпечувати довіру та безпеку громадян у подібних ситуаціях?

Позиція "Азову" та питання військової відповідальності

В "Азові" прокоментували події у Петропавлівській Борщагівці.

"З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину", — йдеться у повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов".

Там пояснили, що на місце подій прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко, який особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкту і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини (СЗЧ), в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

"Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", — додали у бригаді.

Поява публічної позиції військового формування додає конфлікту ще одного виміру. Адже йдеться про ситуацію, в якій необхідно чітко встановити повноваження залучених військовослужбовців, законність їхніх дій та межі відповідальності військового командування.

Учасникам сутичок на Борщагівці могли платити гроші

Засновник Християнського Корпусу Олексій Середюк заявив, що деяким учасникам протистояння на Петропавлівській Борщагівці вчора пла тили гроші за участь.

Зокрема, за його словами, людям обіцяли платити по 100 доларів просто за присутність на місці події. Зокрема, обіцяли "премії", за захід у будинок — 50 тисяч гривень.

"Звісно на подію с т яг н улися охочі, свідки з інтернету і просто люди що були по сусідству. Тому сказати, що всі були за гроші не правда", — сказав Середюк.

Учасникам акції могли платити гроші. Фото: ​​​​​​Християнський корпус

Людей переконували, що присутні на сутичках не матимуть проблем із законом. Фото: Християнський корпус

Конфлікт військових чи протест суспільства проти системи?

Найважливіше питання цієї історії досі залишається відкритим, що саме спричинило таку гостру реакцію людей?

Є версія того, що йдеться про конфлікт між представниками військових структур, який вийшов у публічний простір? Чи про протистояння цивільних громадян із силовими інституціями? Або ж Петропавлівська Борщагівка стала місцем, де накопичена суспільна недовіра до системи отримала конкретний привід для відкритого протесту?

Суспільна втома від війни посилює ці процеси. Люди роками живуть в умовах небезпеки, втрат, обмежень та невизначеності. Відчуття несправедливості за таких обставин може ставати каталізатором значно ширшого невдоволення. Водночас громадський протест не може замінювати законну процедуру розслідування. Саме держава повинна гарантувати, що кожна заява про можливе правопорушення буде перевірена, а кожен учасник конфлікту отримає об'єктивну правову оцінку.

Українські військовослужбовці на місці інциденту. Фото: Ігор Кузнецов/Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він зазначив, що ситуація не мала перерости у таке протистояння, а те, що відбувалося на місці, не можна назвати класичною вуличною акцією.

Також Новини.LIVE писали, що командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Національної гвардії України Денис "Редіс" відреагував на сутички, які сталися 2 листопада. Він наголосив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства, а подібні інциденти створюють вигідну для ворога інформаційну картину.