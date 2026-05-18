Прорыв в оккупированный Мариуполь: Наев раскрыл детали операции 2022 года

Дата публикации 18 мая 2026 00:05
Сергей Наев. Фото: armyinform.com

В 2022 году, когда Мариуполь оккупировала РФ, а россияне фактически господствовали в воздушном пространстве возле города, надо было доставлять грузы защитникам Украины. Для этого сначала привлекали БпЛА, а позже — вертолеты. Кроме того, подавляли российскую ПВО.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Спецоперация по доставке грузов защитникам Мариуполя

По словам генерал-лейтенанта, помощь доставляли беспилотниками советского производства — "Стрижами". Впоследствии Валерий Залужный решил, что более эффективным будет использование вертолетов. Чтобы безопасно перемещаться в воздухе, применяли подавление вражеской ПВО.

"У нас были средства огневого поражения, которые на максимальном расстоянии подавляли эти средства ПВО. Это ракеты, артиллерия, реактивные системы залпового огня", — отметил Сергей Наев.

По его словам, самым главным было, чтобы груз доставили вовремя, а те, кто находился на борту вертолета безопасно вернулись домой. К сожалению, не всегда удавалось это реализовать.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина сообщал, что первый полет на вертолетах в окруженный Мариуполь состоялся 21 марта 2022 года. Эта операция имела большое значение. Удалось передать оружие, медикаменты и эвакуировать тяжелых раненых.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Центр национального сопротивления писал, что во временно оккупированном Мариуполе изымают у предпринимателей недвижимость, которую те за свой счет восстановили после 2022 года. Также оккупационная администрация давит на представителей бизнеса. Россияне полностью контролируют инфраструктуру.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
