Прорив до окупованого Маріуполя: Наєв розкрив деталі спецоперації 2022 року
У 2022 році, коли Маріуполь окупувала РФ, а росіяни фактично панували в повітряному просторі біля міста, треба було доставляти вантажі захисникам України. Для цього спочатку залучали БпЛА, а згодом — гелікоптери. Крім того, придушували російську ППО.
Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Спецоперація з доставки вантажів оборонцям Маріуполя
За словами генерал-лейтенанта, допомогу доставляли безпілотниками радянського виробництва — "Стрижами". Згодом Валерій Залужний вирішив, що більш ефективним буде використання гелікоптерів. Аби безпечно переміщуватися в повітрі, застосовували подавлення ворожої ППО.
"У нас були засоби вогневого ураження, які на максимальній відстані подавляли ці засоби ППО. Це ракети, артилерія, реактивні системи залпового вогню", — зазначив Сергій Наєв.
За його словами, найголовнішим було, щоб вантаж доставили вчасно, а ті, хто перебував на борту гелікоптера безпечно повернулися додому. На жаль, не завжди вдавалося це реалізувати.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна повідомляв, що перший політ на гвинтокрилах в оточений Маріуполь відбувся 21 березня 2022 року. Ця операція мала велике значення. Вдалося передати зброю, медикаменти та евакуювати важких поранених.
