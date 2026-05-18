Прорив до окупованого Маріуполя: Наєв розкрив деталі спецоперації 2022 року

Сергій Наєв. Фото: armyinform.com

У 2022 році, коли Маріуполь окупувала РФ, а росіяни фактично панували в повітряному просторі біля міста, треба було доставляти вантажі захисникам України. Для цього спочатку залучали БпЛА, а згодом — гелікоптери. Крім того, придушували російську ППО.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Спецоперація з доставки вантажів оборонцям Маріуполя

За словами генерал-лейтенанта, допомогу доставляли безпілотниками радянського виробництва — "Стрижами". Згодом Валерій Залужний вирішив, що більш ефективним буде використання гелікоптерів. Аби безпечно переміщуватися в повітрі, застосовували подавлення ворожої ППО.

"У нас були засоби вогневого ураження, які на максимальній відстані подавляли ці засоби ППО. Це ракети, артилерія, реактивні системи залпового вогню", — зазначив Сергій Наєв.

За його словами, найголовнішим було, щоб вантаж доставили вчасно, а ті, хто перебував на борту гелікоптера безпечно повернулися додому. На жаль, не завжди вдавалося це реалізувати.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника командира Третього армійського корпусу Максима Жоріна повідомляв, що перший політ на гвинтокрилах в оточений Маріуполь відбувся 21 березня 2022 року. Ця операція мала велике значення. Вдалося передати зброю, медикаменти та евакуювати важких поранених.

