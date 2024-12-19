Скандал в 211 бригаде — прокурор высказался о деле

Заседание суда по делу командира 211 бригады. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 декабря, в Тернополе состоялось судебное заседание по командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку. Суд принял требования, о которых просила сторона обвинения.

Об этом сообщил прокурор Тернопольской спецпрокуратуры Андрей Багрий в комментарии Новини.LIVE.

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"Суд принял требования, о которых мы просили", — сказал Багрий.

По его словам, судья доложил о частичном удовлетворении просьб прокуратуры, однако мера пресечения и залог — такие, которые были озвучены стороной обвинения.

Что предшествовало

Напомним, недавно в сети появилась информация, что военные обвинили командира 211-й бригады в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У воинов требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду. На время проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.

Вчера, 18 декабря, в Тернополе должно было состояться заседание суда по делу издевательств над военными в 211 бригаде, но его перенесли. Поддержать командира бригады пришли семь подчиненных.

Однако уже 19 декабря комбригу 211-й бригады избрали меру пресечения. Его будут содержать под стражей с возможностью внести залог.