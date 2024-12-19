Скандал у 211 бригаді — прокурор висловився про справу

Засідання суду щодо справи командира 211 бригади. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 грудня, у Тернополі відбулося судове засідання щодо командира 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка. Суд ухвалив вимоги, про які просила сторона обвинувачення.

Про це повідомив прокурор Тернопільської спецпрокуратури Андрій Багрій у коментарі Новини.LIVE.

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"Суд ухвалив вимоги, про які ми просили", — сказав Багрій.

За його словами, суддя доповів про часткове задоволення прохань прокуратури, однак запобіжний захід і застава — такі, які були озвучені стороною обвинувачення.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація, що військові звинуватили командира 211-ї бригади у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У воїнів вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста.

Одразу після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.

Вчора, 18 грудня, у Тернополі мало відбутися засідання суду щодо справи знущання з військових у 211 бригаді, але його перенесли. Підтримати командира бригади прийшли семеро підлеглих.

Однак вже 19 грудня комбригу 211-ї бригади обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу.