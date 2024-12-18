Знущання з військових у 211-й бригаді - суд перенесли

Суд над командиром. Фото: Новини.LIVE

У Тернопільському районному суді у середу, 18 грудня, мав відбутися суд щодо справи знущання з військових, але засідання перенесли. Командира 211-ї бригади підозрюють у зловживанні владою та вимаганні грошей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Адвокат підозрюваного у знущанні з військових командира 211-ї бригади Олега Побережнюка не прийшов на засідання суду. За словами самого обвинуваченого, правозахисник хворий та має потребу в гемодіалізі.

Суд над командиром. Фото: Новини.LIVE

Суд над командиром. Фото: Новини.LIVE

Суд над командиром. Фото: Новини.LIVE

Натомість прокурор запропонував військовому безплатного юриста, наголосивши, що у нього було достатньо часу, аби розібратися з адвокатом, але той відмовився. Тому судове засідання перенесли на завтра, 19 грудня.

Нагадаємо, командира 211-ї понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У військових вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.