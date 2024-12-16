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У Генштабі відреагували на погрози та насильство у 211-й бригаді

16 грудня 2024 15:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
211 бригада скандал — Генштаб відправив перевірку у військову частину
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в понеділок, 16 грудня.

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У Генштабі зазначили, що за рішенням Сирського буде перевірено військову частина за фактами можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка.

"За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження", — підкреслили у Генштабі.

211 брагада скандал хрест
Повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді розгорівся скандал через вимагання грошей, побиття і навіть прив'язування військовослужбовців до хреста. Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, журналісти виявили низку зловживань, пов’язаних із його керівництвом.

А у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулися кадрові зміни — там звільнили з посади начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Таке рішення ухвалили на тлі скандалу щодо неправомірності його дій стосовно курсантів.

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