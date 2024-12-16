211 бригада скандал — Генштаб отправил проверку в воинскую часть

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю бригаду. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в понедельник, 16 декабря.

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В Генштабе отметили, что по решению Сырского будет проверена военная часть по фактам возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности. О ходе и результатах проверки будет сообщено дополнительно в установленном законодательством Украины порядке", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка.

"По ее результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство", — подчеркнули в Генштабе.

Сообщение Генштаба в Facebook

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде разгорелся скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания военнослужащих к кресту. Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, журналисты обнаружили ряд злоупотреблений, связанных с его руководством.

А в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного произошли кадровые изменения — там уволили с должности начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Такое решение приняли на фоне скандала по поводу неправомерности его действий в отношении курсантов.