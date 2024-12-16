Скандал у 211 бригаді ЗСУ — бійців прив'язують до хрестів, вимагають гроші та погрожують "кинути на мясо"

Владислав Пастух фотографується на тлі прив'язаного до хреста військовослужбовця. Фото: Українська правда

У 211-й понтонно-мостовій бригаді стався скандал через вимагання грошей, побиття і навіть прив'язування до хреста. Також там процвітає "кумівство".

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

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У своєму матеріалі видання зазначає, що цей підрозділ не бере участі в бойових діях. Військовослужбовці бригади займаються суто інженерними роботами: будівництво понтонних переправ або облаштування оборонних позицій.

Командир бригади, полковник Олег Побережнюк, вважається впливовою фігурою, але журналісти виявили низку зловживань, пов’язаних із його керівництвом.

Командир 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковник Олег Побережнюк. Фото: Українська правда

За даними розслідування, близьке оточення Побережнюка, включаючи його кумів, друзів та родичів, обіймає керівні посади в бригаді.

Наприклад, його кум Валерій Пастух став заступником комбрига, а похресник очолив взвод першого батальйону. До бригади масово залучали знайомих із Кам’янець-Подільського, де командир закінчив військовий інженерний інститут.

Начальник штабу — заступник командира 211-ї понтонно-мостової бригади підполковник Валерій Пастух. Фото: Українська правда

Журналісти виявили, що у складі підрозділу є близько десятка сімейних підрядів та друзів. Один із офіцерів зазначив, що це не могло бути випадковістю, адже людей мобілізують у конкретні підрозділи централізовано.

У 2023 році в бригаді зафіксували факти вимагання грошей. За словами офіцера відділення психологічної підтримки, щоб уникнути складання протоколу за вживання алкоголю, військові платили хабарі від 5 до 20 тисяч гривень. Солдати, які не погоджувалися на ці умови, зазнавали побиття. У знущаннях, зокрема, звинувачують капітана Владислава Пастуха, сина начштабу і похресника комбрига Побережнюка. Постраждалі розповідали про фізичні покарання, включаючи прив’язування до дерев’яного хреста.

Одне з Пояснень щодо побиття. Фото: Українська правда

В одній із заяв від постраждалого військового зазначається: "Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої, за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною…".

Навесні 2024 року Владислава перевели до іншої частини, а його батько виплатив компенсації окремим постраждалим. Однак жодної відповідальності за ці дії вони не понесли.

Крім того, наприкінці 2023 року журналісти з’ясували, що військових бригади направили на будівництво будинку комбрига Побережнюка на Хмельниччині. При цьому вони отримали премії за "перебування на передовій".

Фігурування в кримінальному провадженні не завадило Побережнюку стати орденоносцем. 1 листопада 2024 року президент нагородив командира 211-ї понтонно-мостової бригади орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку".

Під час урочистих заходів у День ЗСУ Володимир Зеленський особисто вручив Побережнюку бойовий прапор.

Джерело УП у правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило, що підозри будуть оголошені впродовж найближчих тижнів.

Нагадаємо, у Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулися кадрові зміни — там звільнили з посади начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Таке рішення ухвалили на тлі скандалу щодо неправомірності його дій стосовно курсантів.

А депутати Одеської обласної ради звернулися до Кабміну з проханням прискорити надання фінансування для харчування поранених військових у медзакладах області. Скандал щодо їжі у лікарнях триває вже декілька місяців.