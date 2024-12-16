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Распятие и угрозы — в 211-й бригаде произошел громкий скандал

16 декабря 2024 14:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Скандал в 211 бригаде ВСУ — бойцов привязывают к крестам, требуют деньги и угрожают "бросить на мясо"
Владислав Пастух фотографируется на фоне привязанного к кресту военнослужащего. Фото: Украинская правда
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В 211-й понтонно-мостовой бригаде произошел скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания к кресту. Также там процветает "кумовство".

Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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В своем материале издание отмечает, что это подразделение не участвует в боевых действиях. Военнослужащие бригады занимаются чисто инженерными работами: строительством понтонных переправ или обустройством оборонных позиций.

Командир бригады, полковник Олег Побережнюк считается влиятельной фигурой, но журналисты обнаружили ряд злоупотреблений, связанных с его руководством.

Олег Побережнюк
Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк. Фото: Украинская правда

По данным расследования, близкое окружение Побережнюка, включая его кумовьев, друзей и родственников, занимает руководящие должности в бригаде.

К примеру, его кум Валерий Пастух стал заместителем комбрига, а крестник возглавил взвод первого батальона. В бригаду массово привлекали знакомых из Каменец-Подольского, где командир окончил военный инженерный институт.

Валерий Пастух
Начальник штаба — заместитель командира 211-й понтонно-мостовой бригады подполковник Валерий Пастух. Фото: Украинская правда

Журналисты обнаружили, что в составе подразделения около десятка семейных подрядов и друзей. Один из офицеров отметил, что это не могло быть случайностью, ведь людей мобилизуют в конкретные подразделения централизованно.

В 2023 году в бригаде зафиксировали факты вымогательства денег. По словам офицера отделения психологической поддержки, чтобы избежать составления протокола за употребление алкоголя, военные платили взятки от 5 до 20 тысяч гривен. Солдаты, которые не соглашались на эти условия, подвергались избиениям. В издевательствах обвиняют капитана Владислава Пастуха, сына начштаба и крестника комбрига Побережнюка. Пострадавшие рассказывали о физических наказаниях, включая привязывание к деревянному кресту.

211 бригада вымогательства
Одно из объяснений касаемо избиений. Фото: Украинская правда

В одном из заявлений от пострадавшего военного отмечается: "Я, …, находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области, употреблял алкогольные напитки, за что был неоднократно наказан ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерьевичем финансово и физически с применением ко мне грубой физической силы, также меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной…".

Весной 2024 года Владислава перевели в другую часть, а его отец выплатил компенсации некоторым пострадавшим. Однако никакой ответственности за эти действия они не понесли.

Кроме того, в конце 2023 года журналисты выяснили, что военных бригады направили на строительство дома комбрига Побережнюка на Хмельнитчине. При этом они получили премии за "пребывание на передовой".

Фигурирование в уголовном производстве не помешало Побережнюку стать орденоносцем. 1 ноября 2024 года президент наградил командира 211-й понтонно-мостовой бригады орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени — "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

Во время торжественных мероприятий в День ВСУ Владимир Зеленский лично вручил Побережнюку боевой флаг.

Источник УП в правоохранительных органах на условиях анонимности сообщил, что подозрения будут объявлены в ближайшие недели.

Напомним, в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного произошли кадровые изменения — там уволили с должности начальника генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Такое решение приняли на фоне скандала по поводу неправомерности его действий в отношении курсантов.

А депутаты Одесского областного совета обратились в Кабмин с просьбой ускорить предоставление финансирования для питания раненых военных в медучреждениях области. Скандал о еде в больницах длится уже несколько месяцев.

скандал ВСУ военные расследование Бригада насилие

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