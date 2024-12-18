Издевательство над военными в 211-й бригаде - суд перенесли

Суд над командиром. Фото: Новини.LIVE

В Тернопольском районном суде в среду, 18 декабря, должен был состояться суд по делу издевательств над военными, но заседание перенесли. Командира 211-й бригады подозревают в злоупотреблении властью и вымогательстве денег.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Адвокат подозреваемого в издевательстве над военными командира 211-й бригады Олега Побережнюка не пришел на заседание суда. По словам самого обвиняемого, правозащитник болен и нуждается в гемодиализе.

Суд над командиром. Новини.LIVE

Суд над командиром. Новини.LIVE

Суд над командиром. Новини.LIVE

Прокурор предложил военному бесплатного юриста, подчеркнув, что у него было достаточно времени, чтобы разобраться с адвокатом, но тот отказался. Поэтому судебное заседание перенесли на завтра, 19 декабря.

Напомним, командира 211-й понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211-ю бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.