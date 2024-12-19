Скандал у 211-й бригаді — командиру Побережнюку обрали запобіжний захід

Командир 211-ї бригади Олег Побережнюк у суді. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 грудня, суд обрав запобіжний захід командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Запобіжний захід Побережнюку

Суд визначив командиру 211-ї бригади запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на внесення застави в розмірі 908 400 грн. Підозрюваного прямо із зали суду відправили в СІЗО на два місяці.

Окрім цього, вище командування відсторонило комбрига від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, вчорашнє засідання щодо обрання запобіжного заходу перенесли через відсутність адвоката. Побережнюк повідомив, що його правозахисник потребував гемодіалізу.

Раніше військові звинуватили командира 211-ї бригади у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У воїнів вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.