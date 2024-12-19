Скандал в 211-й бригаде - командиру Побережнюку избрали меру пресечения

Командир 211-й бригады Олег Побережнюк в суде. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 19 декабря, суд избрал меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку . Его будут держать под стражей с возможностью внести залог.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE из зала суда.

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Суд определил командиру 211-й бригады меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на внесение залога в размере 908 400 грн.

Кроме того, высшее командование отстранило комбрига от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, вчерашнее заседание по избранию меры пресечения перенесли из-за отсутствия адвоката Побережнюк сообщил, что его правозащитник нуждался в гемодиализе.

Ранее военные обвинили командира 211-й бригады в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями .

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.