Скандал в 211-й бригаде - командиру Побережнюку избрали меру пресечения

Комбригу 211-й бригады избрали меру пресечения
В четверг, 19 декабря, суд избрал меру пресечения командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку . Его будут держать под стражей с возможностью внести залог.
Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE из зала суда.
Мероприятие Побережнюка
Суд определил командиру 211-й бригады меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на внесение залога в размере 908 400 грн.
Кроме того, высшее командование отстранило комбрига от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, вчерашнее заседание по избранию меры пресечения перенесли из-за отсутствия адвоката Побережнюк сообщил, что его правозащитник нуждался в гемодиализе.
Ранее военные обвинили командира 211-й бригады в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями .
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.
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