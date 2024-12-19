У Тернополі поновили засідання суду щодо знущань у 211-й бригаді

Засідання суду. Фото: Новини.LIVE

У Тернопільському районному суді у четвер, 19 грудня, розпочався суд щодо справи знущання з військових. Адвокат попросив проводити засідання без представників ЗМІ, але йому відмовили.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На початку засідання адвокат командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка намагався змусити представників медіа покинути залу засідання. Натомість прокурор наголосив, що справа не містить військової таємниці — суддя підтримав.

Засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що вчора обвинувачений не був проти присутності ЗМІ на засіданні. Прокурор вимагає призначити Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він може впливати на свідків у справі.

Засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вчорашнє засідання перенесли через відсутність адвоката. Побережнюк повідомив, що його правозахисник потребував гемодіалізу.

Раніше військові звинуватили командира 211-ї бригади у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У воїнів вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211-ту бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.