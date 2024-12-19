В Тернополе возобновили заседание суда по издевательствам в 211-й бригаде

Заседание суда. Фото: Новини.LIVE

В Тернопольском районном суде в четверг, 19 декабря, начался суд по делу издевательств над военными. Адвокат попросил проводить заседание без представителей СМИ, но ему отказали.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В начале заседания адвокат командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка пытался заставить представителей медиа покинуть зал заседания. В то же время прокурор подчеркнул, что дело не содержит военной тайны — судья поддержал.

Заседание суда. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что вчера обвиняемый не был против присутствия СМИ на заседании. Прокурор требует назначить Побережнюку меру пресечения в виде удержания под стражей, поскольку он может влиять на свидетелей по делу.

Заседание суда. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчерашнее заседание перенесли из-за отсутствия адвоката. Побережнюк сообщил, что его правозащитник нуждался в гемодиализе.

Ранее военные обвинили командира 211-й бригады в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У воинов требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.