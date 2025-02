Bird of Pray группы Ziferblat - о чем песня, текст и перевод

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Победителями нынешнего Нацотбора на "Евровидение-2025" стала группа Ziferblat. На конкурсе они представят свою щемящую и вдохновляющую композицию Bird of Pray.

О чем поют исполнители рассказываем в материале.

Песня Bird of Pray — смыслы, текст и перевод

Как рассказали сами участники коллектива, этот трек стал своеобразным отражением настоящего. Музыканты хотели отразить в ней тоску по дому, боль потерь, молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы.

Ключевым образом песни стала птичка как символ свободы и возрождения. Для многих она является предвестником весны и начала нового этапа.

Текст песни Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну



And

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

В переводе с английского название песни означает "Молитвенная птица". Кстати, слово "pray" созвучно со словом "prey" — хищный. По мнению фанов, еще добавляет песне дополнительный смысл.

Перевод песни Bird of Pray

Зайдешь-зайдешь и ко мне, моя птичка

Крыльями песня взлетает тяжелая

Сердечко сердце любимое, не беспокойся

Судьба доверила мир последним из нас

Я света ищу, горы сверну

И я зову тебя



Лети, птичка

Я умоляю тебя

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, поделюсь

Моим сердцем с кем-то, кто

Заботится обо мне и моей маленькой птичке



Возвращайся-вертайся домой, родная тропинка

Пение перелетных птичек родит весну

Я зову тебя



Лети, птичка

Я умоляю тебя

Умоляю тебя, просто

Заботься обо мне и моей маленькой птичке

